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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۲۵

وزیر دارایی اتریش:

بحران پناهجویان سبب بروز بحران مالی اروپا می شود

بحران پناهجویان سبب بروز بحران مالی اروپا می شود

وزیر دارایی اتریش بحران مالی اروپا را پیامد بحران پناهجویان دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، « شلینگ » وزیر دارایی اتریش در نامه ای خطاب به « ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا اظهار داشت: اروپا تاکنون دچار چنین پیچیدگی در خصوص یک موضوع نشده است.

وی با اشاره به بحران پناهجویان خاطر نشان کرد: ورود سیل پناهجویان به کشورهای اروپایی منجر به افزایش بار مالی برای دولتهای اروپایی می شود.

وزیر دارایی اتریش همچنین آورده است: چنانچه نتوانیم این بحران را کنترل کنیم بی شک در همین اثنا شاهد بروز بحران شدید مالی دراروپا می شویم.

اتریش به تازگی اعلام کرد که تا سه سال آینده حدود ۵۰ هزار پناهجو را از این کشور اخراج می کند.

کد مطلب 3043898
شقایق لامع زاده

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