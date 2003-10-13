عدالتخواهي دولتمردان از نشانه هاي بارز فرهنگ انتظار است

به گزارش خبرگزاري مهر، قائم مقام جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي افزود: اگر در جامعه اسلامي شكاف طبقاتي افزايش يابد. اشرافيگري و كاخ نشيني برخي دولتمردان گسترش يابد، به محرومان و مستضعفان توجه بايسته نگردد چنين جامعه اي نسبتي با جامعه مورد انتظار مهدي موعود (عج) ندارد.

دارابي گفت: منتظر حقيقي امام عصر (عج) بودن يعني شفاف سازي مرزهاي عقيدتي و سياسي از دشمنان دين خدا و دوستي و محبت به دوستداران خداست و اين معنا و مفهوم تولي و تبري حقيقي بوده كه در عصر غيبت امام عصر (عج) مورد نياز جامعه كنوني مي باشد.

وي افزود: گفتمان اپوزيسيون درون نظام و درون قدرت با تفكر اسلام گراي متحجر كه به غلط خود را مروج انديشه هاي مهدويت مي داند يكي است چرا كه هر دو به دنبال "جدايي دين از سياست" هستند كه همان گفتمان سكولاريسم است و بازشناسي افكار واپسگرا و متحجر همان ميزان ضروري است كه افكار التقاطي و تجديد نظر طلبي را بايد در عصر كنوني براي نسل جوان تبيين كرد و اين از رسالت هاي مهم حوزه هاي علميه، دانشگاه، رسانه ها و به ويژه نخبگان و روشنفكران متعهد جامعه محسوب مي گردد.

قائم مقام جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي با اشاره به تلاشها و اقداماتي كه براي برگزاري با شكوه انتخابات مجلس هفتم در جريان است گفت: فضاي عمومي كشور به ويژه رسانه هاي دولتي و عمومي بايد عملا به سمت فضاي عقلاني و معتدل پيش روند تا همه تشكلهاي سياسي بتوانند از اين امكانات متعلق به مردم با افكار عمومي سخن گويند.

قائم مقام جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در خاتمه افزود: بي ترديد خدمت به مردم، تكريم حقيقي ارباب رجوع در نظام اداري، مبارزه قاطع با فقر، فساد و تبعيض، تلاش براي تحقق عدالت در همه ابعاد آن و رسيدگي ويژه به امور طبقه محروم و متوسط كه حضرت امام خميني (ره) از آن به عنوان "پابرهنگان جامعه" ياد مي كردند و بالاخره حفظ امانت و پاسداري آراي مردم توسط نهاد ناظر (شوراي نگهبان) و دستگاه مجري (وزارت كشور) بزرگترين نقش را در مشاركت گسترده مردم در انتخابات خواهد داشت.



