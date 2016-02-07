شورای امنیت سازمان ملل باید تصمیمی جدی در مورد عربستان اتخاذ کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن هانیزاده، کارشناس مسائل بین الملل در مصاحبه با برنامه «بدون خط خوردگی» با اشاره به اظهارات اخیر دبیرکل سازمان ملل در محکومیت عربستان نسبت به بمباران مردم یمن، گفت: تاکنون شورای امنیت اقدامی که مانع شود تا عربستان جنایتهای خود در یمن را متوقف کند انجام نداده است، چرا که در این زمینه ارادهای جدی از سوی کشورهای عضو وجود ندارد.
وی با دیر هنگام خواندن محکومیت عربستان در حمله به مردم یمن از سوی بان کی مون افزود: به نظر میرسد آقای بان کی مون برای اینکه کارنامه بهتری از خود ارائه دهد اقدام به محکومیت عربستان کرده است در حالی که در طول سالهای گذشته بارها در برابر اتفاقاتی که در منطقه رخ داده سکوت کرده است.
هانی زاده با بیان اینکه بیش از ۱۰ ماه است که عربستان مردم یمن را زیر بمباران خود قرار داده است و تاکنون شورای امنیت سازمان ملل اقدامی در راستا متوقف کردن این موضوع انجام نداده است، ادامه داد: نوعی پارادوکس و سیاست دوگانه در برخورد سازمان ملل و شورای امنیت با مسائل و حوادث بینالمللی از جمله حوادث خاورمیانه وجود دارد.
هانیزاده با بیان اینکه اظهارات اخیر آقای بانکیمون در محکومیت عربستان و تأکید وی مبنی بر اینکه کشورهای غربی سلاحهای پیشرفته به عربستان نفروشند، خاطرنشان کرد: اینگونه صحبتها هیچگونه
تأثیری در عملکرد عربستان نداشته و کشورهای غربی نیز همچنان سلاحهای نظامی خود را با بالاترین قیمت به عربستان میفروشند.
این کارشناس مسائل منطقه خاورمیانه با بیان اینکه برخی از کشورهای غربی از جمله آلمان نیز انتقاداتی را به عملکرد عربستان وارد کرده اند تصریح کرد: این انتقادات صوری و ظاهری است، اینها در برابر جنایتهای عربستان سکوت اختیار نکردهاند بلکه واقعیتها را به صورت برعکس جلوه میدهند و از دیگر سو رسانههای غربی و همچنین رسانههای عربی و منطقه نیز در برابر این اقدامات عربستان با پرداخت حقالسکوت سعی کرده بر جنایتهای خود سرپوش بگذارد.
وی در پایان با بیان اینکه تاکنون هیچ نهاد و کشور تأثیرگذاری در غرب اقدامی در مورد این عملکرد عربستان نداشته است، ادامه داد: مسئولان سازمان ملل باید از محکومیت ظاهری عربستان در بمباران مردم یمن دست برداشته و تصمیمی جدی در این ارتباط اتخاذ کنند.
نظر شما