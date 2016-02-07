فضاپیمای مسافران مریخ راهی ماه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کپسول فضایی اوریون نسل بعدی فضاپیماهای سرنشین دار ناسا به شمار می آید که بر خلاف شاتل های فضایی برای مأموریتهای سرنشین دار به ماورای مدار زمین طراحی شده است.

آژانس فضانوردی آمریکا در برنامه ریزیهای خود در نظر دارد که این فضاپیما را در سال ۲۰۱۸ و در قالب یک پرتاب آزمایشی راهی اطراف ماه کند.

این فضاپیما هم اکنون در مرکز فضایی کندی ناسا مستقر شده است. مهندسان این آژانس فضانوردی چندی پیش بخش حساس جوشکاری این مدل سرنشین دار ۱۱۲۵ کیلوگرمی را به پایان رسانده و با رساندن آن به مرکز فضایی کندی آن را برای پرتاب آزمایشی آماده می کنند.

این مدل توسط هواپیمای مخصوص ناسا به نام Super Guppy به این مرکز منتقل شد. هواپیمایی که ناسا برای این منظور استفاده می کند در دنیا بی نظیر است زیرا تنها هواپیمایی است که از وسط به دو نیم می شود.

آزمایش جدید این فضاپیما به نام EM-۱ انجام می شود و نخستین پرتاب آزمایشی اوریون محسوب می شود که توسط راکت بالابرنده طراحی شده برای آن یعنی SLS راهی فضا می شود. مهندسان ناسا هم اکنون بر روی ساخت این راکت کار می کنند.

دانشمندان و تکنسین های ناسا هیجان زیادی برای این پرتاب آزمایشی دارند زیرا پس از سالها تلاش حالا نخستین نسخه سرنشین دار کپسول فضایی اوریون آن هم برای پرتاب توسط راکت SLS آماده شده است.

آنها از تجربیات ارزشمند نخستین پرتاب آزمایشی فضاپیمای اوریون در پرتاب آزمایشی بعدی آن نهایت بهره را می برند.