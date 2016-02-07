همايش«اهداف و دستاوردهای انقلاب اسلامی» در بنگلادش برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم «اهداف و دستاوردهای انقلاب اسلامی در ایران» با حضور شخصیت‌های فرهنگی، دینی، هنری، رسانه‌ها و سایر طبقات اجتماعی بنگلادش روز جمعه ۱۶ بهمن، در تالار اجتماعات انجمن پزشکان شهر داکا برپا شد. در این مراسم اقبال سبحان چودری، مشاور اطلاعاتی نخست‌وزیر بنگلادش، عباس واعظی، سفیر و سید موسی حسینی، رایزن فرهنگی كشورمان در بنگلادش، رشید الاسلام، روزنامه‌نگار و دبیر اجرایی روزنامه آنلاین «آمادرشامای داتکام» و مصطفی سرور فاروقی، کارگردان سینمای بنگلادش، سخنرانی كردند.

در ابتدای این مراسم، سید موسی حسینی، رایزن فرهنگی كشورمان، در سخنانی کوتاه درباره اهداف انقلاب اسلامی ایران گفت: انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره) یک انقلاب فکری بود و برجسته‌ترین شعاری که در دوران انقلاب، خواسته مردم انقلابی را متبلور می‌ساخت، سه خواسته مهم استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود.

پس از آن رشیدالاسلام، روزنامه‌نگار بنگلادشی ضمن ارایه مقاله خود گفت: بزرگ‌ترین امتیاز انقلاب اسلامی در قیاس با بسیاری از انقلاب‌های بزرگ جهان در این است که انقلاب‌های دیگر شاید توانسته باشند سرنوشت یک کشور را تغییر دهند، اما در تغییر سرنوشت مردم و ملت آن کشور یا عاجز بوده و یا خیلی کند عمل کرده‌اند؛ درحالیکه انقلاب اسلامی ایران توانسته است همزمان با تغییر سرنوشت کشور ایران، سرنوشت ملت و مردم هوشمند ایران را نیز تغییر بدهد. البته برای رسیدن به این دستاورد ارزشمند، ملت ایران نیز حداکثر ایثار و از خودگذشتگی را از خود نشان دادند.

رشیدالاسلام در بخش دیگری از مقاله خود به موضوع مذاکرات اخیر هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی پرداخت و در ادامه پیشرفت‌های مهم علمی، صنعتی، اقتصادی و ... ایران در سایه رهبری حکیمانه انقلاب اسلامی و عقل‌گرایی مسئولین ایران را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی، ارزیابی كرد.

سخنران بعدی این همایش، مصطفی سرور فاروقی، کارگردان و فیلمساز معروف بنگلادش بود. فاروقی در سخنان خود كه به سینمای ایران اختصاص داده بود، گفت: به نظر من، فیلم‌های ایرانی از سه ویژگی عمده برخوردارند که آنها را متمایز می‌سازد؛ داستان‌های واقعیت‌گرا، فضای واقعی برای فیلمبرداری و بازی بسیار عادی و طبیعی بازیگران و هنرپیشه‌ها.

وی ادامه داد: در حالی که استودیوهای مشهور فیلمسازی جهان غالباً از داستان‌های ساختگی و فضاهای مصنوعی استفاده می‌کنند و بودجه‌های کلانی را هزینه می‌کنند؛ اما باز هم از نظر قدرت تأثیر و جذابیت، به فیلم‌های ایرانی نمی‌رسند.

در ادامه عباس واعظی، سفیر كشورمان با اشاره به عنوان «اهداف و دستاوردهای انقلاب اسلامی در ایران» گفت: همانطور که هر فیلم یک محتوا و یک تصویر دارد که آن محتوا را به ظهور می‌رساند، جریانات اجتماعی نیز یک محتوا دارند و یک شکل و صورت که محتوا را بروز می‌دهند.

وی ادامه داد: محتوای خواسته ملت ایران، آزادی، تمامیت ارضی، اعتماد به نفس و احترام به حقوق بشر است. و برای به روز رساندن این محتوا، صورت و شکلی را که انتخاب کرد؛ انقلاب اسلامی بود. البته این گام اول بود و در گام بعدی به جمهوری اسلامی ایران رأی دادند. از آنجا که این انتخاب ملت ایران در جهت منافع استعمارگران نبود، آنها موانع زیادی را در راه این ملت ایجاد کردند؛ اما ملت ایران، استقامت به خرج دادند. بنابراین، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی، مقاومت و استقامت در مقابل دشمن بوده است.

واعظی افزود: دستاورد مهم دیگر این انقلاب، قدرت مذاکره و گفت‌وگو است. وقتی ملتی مستقل است و احساس اعتماد به نفس دارد، بدون هیچ ترس و ضعفی به مصاف مذاکره با قدرت‌های بزرگ جهان می‌رود و سربلند بیرون می‌آید.

سخنرانی اقبال سبحان چودری، مشاور رسانه‌ای نخست‌وزیر بنگلادش، پایان‌بخش این همایش بود. وی در آغاز سخنان خود، ۳۷اُمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران را از طرف خانم شیخ حسینه، نخست‌وزیر بنگلادش به دولت و ملت ایران تبریک گفت. وی ادامه داد: این انقلاب نه فقط سرنوشت ملت ایران را تغییر داد؛ بلکه سرنوشت سیاست جهان را نیز تغییر داد و دگرگون ساخت.

اقبال سبحان افزود: رهبر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) به مردم ایران آموخت چگونه باید آزاد زیست، چگونه احترام خود را باید حفظ کرد و چگونه استقلال را به دست آورد.

وی همچنین با اشاره به سفر اخیر خود به ایران گفت: هنگامی که در مرقد امام خمینی (ره) حضور یافتم احساس کردم این مردی که زیر این خاک خوابیده، هنوز این ملت را رهبری می‌کند.