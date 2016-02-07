۶۳ نفر داوطلب در استان سمنان تایید صلاحیت شدند

محمدرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به تایید صلاحیت ۱۹ نفر از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی در چهار حوزه انتخابیه استان سمنان، افزود: هفت نفر در حوزه انتخابیه شاهرود و میامی، سه نفر در حوزه انتخابیه سرخه، سمنان و مهدیشهر و پنج نفر دیگر از داوطلبان در حوزه انتخابیه دامغان صلاحیتشان تایید شد.

وی با بیان اینکه چهار نفر دیگر نیز در حوزه انتخابیه گرمسار و آرادان تایید صلاحیت شدند، خاطرنشان کرد: ۲۳ داوطلب در حوزه انتخابیه شاهرود و میامی، ۱۴ داوطلب در حوزه انتخابیه سرخه، سمنان و مهدیشهر، ۱۳ داوطلب نیز در حوزه انتخابیه گرمسار و آرادان و همچنین ۱۳ داوطلب هم در حوزه انتخابیه دامغان تایید صلاحیت شده اند.

رئیس ستاد انتخابات استان سمنان با بیان اینکه تمام اقدامات برای برگزاری انتخابات پرشور در چهار حوزه انتخابیه استان فراهم شده است، افزود: همزمانی انتخابات دهمین دوره از مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان رهبری حساسیت این موضوع را در انتخابات سالجاری را مضاعف می کنند.

میرزایی رعایت اخلاق انتخاباتی از سوی داوطلبان در چهارچوب قانون را خواستار شد و تاکید کرد: مردم استان سمنان همچون گذشته حضوری پرشور را در انتخابات سالجاری خواهند داشت.

وی تعداد قابل توجه داوطلبان حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان سمنان با سلایق مختلف را موجب پرشور شدن انتخابات سالجاری دانست و تصریح کرد: ۱۰۹ داوطلب در استان برای این رقابت انتخاباتی در چهار حوزه انتخابیه استان سمنان ثبت نام کرده بودند.

رئیس ستاد انتخابات استان سمنان هفت نفر از ثبت نام کنندگان انتخابات دهمین دوره از مجلس شورای اسلامی انصراف داده اند، تصریح کرد: ۱۸ نفر نیز در این بین رد صلاحیت شدند و صلاحیت ۴۰ نفر نیز از سوی هیئت های نظارت احراز نشده بود و ۴۴ نفر هم تایید صلاحیت شدند.

میرزایی با یادآوری اینکه استان سمنان در مجلس شورای اسلامی چهار کرسی دارد، افزود: با توجه به حضور ۶۳ داوطلب برای این انتخابات در چهار حوزه انتخابیه استان به ازای هر کرسی ۱۵.۷۵ داوطلب وجود دارد.