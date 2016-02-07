وزیر دفاع از ۷ طرح ملی در حوزه جغرافیایی رونمایی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، با حضور سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همزمان با هفتمین روز از ایام الله دهه مبارک فجر، ۷ طرح ملی در سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح شامل آزمایشگاه طیفی سنجش از دور دفاعی – ملی کشور، نخستین شناور هوشمند آب نگاری بدون سرنشین فجر۱، طرح آمایش توسعه سواحل مکران، خط تولید نسل جدید نقشه دریایی الکترونیکی و بهره برداری از سامانه های جریان سنجی، مغناطیسی و دریایی، سامانه نقشه های رقومی ژئومورفولوژی، پایگاه داده های اقلیمی کشور، خط تولید اطلاعات مکانی با استفاده از تصاویر اخذ شده توسط هواپیماهای بدون سرنشین، در سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح وابسته به وزارت دفاع، افتتاح، رونمایی و به بهره برداری رسید.

سردار دهقان در این مراسم طی سخنانی با تبریک ایام الله دهه مبارک فجر گفت: هر یک از این دستاوردهای مهم و ملی با همت وتلاش دانشمندان و متخصصان سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح به منصه ظهور رسیده است و نقش مهمی در این حوزه راهبردی دارد.

وی سپس به تشریح پروژه های افتتاح شده پرداخت و در خصوص آزمایشگاه طیفی سنجش از دور دفاعی – ملی کشور اظهار داشت: تصاویر سنجنده های فضایی با ارائه متنوع از پدیده های مختلف جغرافیایی، ابزاری بسیارسودمند برای مدیریت منابع زمینی، امور دفاعی، مدیریت بحران، برنامه ریزی های کلان و غیره می باشند که استفاده از صحیح وعملی از پتانسیل این تصاویر وابسته به تفسیر صحیح این اطلاعات است.

وزیر دفاع با بیان اینکه ایجاد کتابخانه های طیفی مستلزم استفاده از روش ها و ابزارهای مختلف آزمایشگاهی و میدانی است، افزود: این کتابخانه های طیفی یکی از زیرساخت های لازم برای توسعه سطح اطلاعات قابل استخراج از تصاویر ماهواره ای و همچنین پدافند غیر عامل به شمار می رود.

سردار دهقان تصریح کرد: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، با درک اهمیت کتابخانه طیفی دفاعی، اقدام به ایجاد چنین کتابخانه ای کرده و موفق به تهیه زیرساخت های فنی برای ایجاد آن شده است تا با راه اندازی آزمایشگاه سنجش از دور محیطی و مستند سازی روال ها، دانش تخصصی لازم برای بهره برداری از تجهیزات فنی مورد نیاز دفاعی محقق سازد.

وزیر دفاع تشخیص اهداف و تاسیسات نظامی و غیر نظامی، رفع تهدید شناسایی فراطیفی در رویکرد پدافند غیر عامل نظیر استتار، اختفاء و فریب فرا طیفی بر علیه ماهواره های تصویر برداری و همچنین طراحی سنجنده های هوایی و فضایی برای امور دفاعی را از کاربردهای این مرکز یاد کرد.

وی گفت: از دستاوردهای غیر دفاعی این مرکز نیز می توان به توسعه سطح بهره گیری و تفسیر پذیری داده های سنجش از دور برای تامین اطلاعات مکانی مورد نیاز در فعالیت های اجرایی کشور، کاهش نیاز به مشاهدات میدانی و در نتیجه کاهش قابل توجه هزینه های پروژه های سنجش از راه دور، سرمایه گذاری آگاهانه برای خرید تصاویر ماهواره ای در کاربردهای مختلف، کالیبراسیون سنجنده های هوایی و ماهواره ای و تجزیه، تحلیل و تفسیر دقیق تصاویر ماهواره ای اشاره کرد.

رونمایی از نخستین شناور هوشمند آبنگاری بدون سرنشین فجر۱

سردار دهقان در خصوص نخستین شناور هوشمند آب نگاری بدون سرنشین فجر ۱ گفت: طراحی و ساخت این شناور، بر اساس نیاز مرکز آب نگاری جغرافیایی نیروهای مسلح و با همکاری یک شرکت دانش بنیان صورت گرفته است و این سامانه یکی از سامانه های نوین در آب نگاری و به منظور جمع آوری داده در مناطق کم عمق، خورها، خلیج ها، تالاب ها، مناطق باتلاقی با قابلیت پوشش نیازمندی های سازمان های نظامی و غیر نظامی و امکان داده برداری از مناطق حساس و استراتژیک را امکان پذیر و دسترسی به مناطق صعب العبور دریایی و پایش مستمر را تسهیل می کند.

وزیر دفاع تصریح کرد: این شناور با دارا بودن قابلیت هایی نظیر کنترل از راه دور و سیستم انتقال داده، تعیین موقعیت جهانی، سنجش حرکتی، انتقال تصاویر، اندازه گیری عمق، قابلیت ارتقاء به سیستم های مالتی بیم، ساید اسکن سورنار، رادار و مغناطیس سنجش را دارا می باشد وبه دلیل بهره برداری از امکانات روز دنیا همچنین وزن و حجم کم، باعث کاهش زمان و هزینه های عملیات آب نگاری و تحقق اهداف مورد نظر می شود.

رونمایی از طرح آمایش توسعه سواحل مکران

سردار دهقان در تشریح طرح آمایش توسعه سواحل مکران گفت: با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه سواحل مکران، یک کارگروه ویژه در زمینه مطالعات آمایش توسعه سواحل مکران در مرکز جغرافیایی سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با حضور اساتید ممتازو منتخب دانشگاه های کشور و همچنین متخصصان مرکز مطالعات جغرافیایی نیروهای مسلح تشکیل و کار را شروع کردند.

وزیر دفاع ادامه داد: شناخت واقع بینانه ارزش ها وکارکردهای ژئوپولیتیک، ژئواستراتژیک، ژئودموگرافی، ژئوسوشیال، ژئوکالچر، ژئواکونومی، ژئو هیدرولوژی، ژئومورفولوژی، ژئوتکنیکال و ژئو دینامیک سواحل مکران به صورت جامع به انجام رسید و نتایج آن را در چند جلد کتاب و به صورت پایگاه اطلاعاتی در اختیار مخاطبان گذاشته می شود.

سردار دهقان گفت: این طرح موفقیت آمیز مورد توجه معاون راهبردی ریاست جمهوری قرار گرفته و در برنامه ششم توسعه در معیارهای امنیتی – دفاعی از دستاوردهای این گروه استفاده شده است.

آغاز به کار خط تولید نسل جدید نقشه دریایی الکترونیکی و بهره برداری از سامانه های جریان سنجی، مغناطیسی و دریایی

وی در خصوص نسل جدید نقشه دریایی الکترونیکی و سامانه های جریان سنجی، مغناطیسی و دریایی با تاکید بر نقش کلیدی و هماهنگ کنندگی جمهوری اسلامی ایران طبق تقسیم بندی نواحی سازمان بین المللی هیدروگرافی و رفع نیازهای داخلی اعم از کاربردهای نظامی و غیر نظامی و پوشش ملزومات دریانوردی ایمن و تبعیت از الزامات جهانی گفت: برای رفع نیازهای یاد شده، مرکز آب نگاری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، نقشه های دریایی الکترونیکی را طبق استاندارهای بین المللی با بومی سازی و توسعه این دانش بر طبق نیاز کاربران، تهیه و تولید کرده است که علاوه بر نمایش عمق، اطلاعات توصیفی مکانی، عوارض دریایی، ساحلی، زمینی و کمک ناوبری، ناوبری ایمن دریایی را نیز تضمین می کند.

وزیر دفاع افزود: نقشه های الکترونیکی با قابلیت پوشش کلیه اطلاعات انواع نقشه های قدیمی و امکان استفاده و تطبیق پذیری با دستگاه های پیشرفته الکترونیکی موجب اطمینان از صحت و محاسبات شده و قابلیت نمایش اطلاعات توصیفی و تکمیلی موجب افزایش قدرت مانور و دقت در هدایت شناور می‌شود.

بهره برداری از سامانه نقشه های رقومی ژئومورفولوژی

سردار دهقان در تشریح ویژگی ها و قابلیت های سامانه نقشه های ژئومورفولوژی گفت: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با به کارگیری امکانات نرم افزاری و سخت افزاری و با همکاری موسسه جغرافیایی دانشگاه تهران برای اولین در کشور اقدام به تهیه پایگاه داده و نقشه ژئومورفولوژیکی در مقیاس یک پانصد هزارم نموده است.

وزیر دفاع افزود: نقشه های رقومی ژئومورفولوژی علاوه بر کارکردهای علمی وپژوهشی در حوزه جغرافیایی، محیط زیست، عمران و توسعه، کشاورزی و غیره در زمینه آمایش دفاعی و سرزمینی، پدافند غیرعامل، امور نظامی و دفاعی کاربرد اساسی دارد وبستر مناسبی را جهت مطالعات دفاعی، جغرافیای نظامی، مکان یابی و استقرار نیروهای نظامی، تاسیسات نظامی و غیره را فراهم می آورد.

آغاز بهره برداری از پایگاه داده های اقلیمی کشور

وی در خصوص پایگاه داده های اقلیمی کشور با بیان اینکه سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در راستای ارتقای محیط و اقلیم شناسی برای اولین بار اقدام به تهیه داده های اقلیمی در مقیاس یک دویست و پنجاه هزارم نموده است گفت: این پایگاه جامع شامل اطلاعات مختلف اقلیم شناسی و عواملی مانند دما، بارش، رطوبت، ابرناکی، فشار، باد، اطلاعات مربوط به نقشه های مخاطرات محیطی، آمایش اقلیم و غیره است.

وزیر دفاع افزود: هدف اصلی این پروژه در حوزه های نظامی، دفاعی، مطالعات ایجاد پایگاه های پرواز، مانور نظامی، استقرار نیروهاو غیره است.

راه اندازی خط تولید اطلاعات مکانی با استفاده از تصاویر اخذ شده توسط هواپیماهای بدون سرنشین

سردار دهقان در تشریح راه اندازی خط تولید اطلاعات مکانی با استفاده از تصاویر اخذ شده توسط هواپیماهای بدون سرنشین، استفاده از تصاویر هوایی دریافتی از سامانه های هواپیمایی بدون سرنشین را به عنوان یکی از روش های نوین تولید نقشه به منظور تسریع در تولید اطلاعات مکانی دقیق یاد کرد و گفت: پس از دریافت این نوع از تصاویر، مراحل مثلث بندی هوایی و محاسبات فتوگرافی جهت اخذ اطلاعات از روی این تصاویر به منظور تولید نقشه انجام می‌شود.

وزیر دفاع در ادامه افزود: پوشش دهی و برداشت تصاویراز مناطق پرخطر و نواحی مرزی، امکان تصویر برداری از فواصل نزدیک وافزایش مقیاس بزرگتر، انعطاف پذیری بالا در اخذ تصاویر با توجه به توپوگرافی منطقه، شرایط جوی و زمان تصویربرداری و کاهش زمان و هزینه را از مزایای راه اندازی خط تولید اطلاعات مکانی با استفاده از تصاویر اخذ شده توسط هواپیماهای بدون سرنشین ذکر کرد.

وی در پایان با قدردانی از دانشمندان، متخصصان و مدیران سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح گفت: روند خوداتکایی و روز آمدسازی تجهیزات و امکانات نیروهای مسلح با دانش و توان ایرانی با وجود استمرار تحریم ها در حوزه های نظامی، با صلابت و اقتدار ادامه دارد و در این مسیر، با روحیه انقلابی و جهادی به تلاش خود ادامه خواهیم داد.