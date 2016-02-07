یاسر خاسب کارگردان نمایش «رقص بی مرگ بی لالا» در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون جزییات این اثر نمایشی که از امروز یکشنبه ۱۸ بهمن ماه در تالار استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به صحنه می رود، گفت: این اثر نمایشی همچون کارهای قبلی گروه تئاتر «بدن دیوانه» مبتنی بر اعمال فیزیکالی است و داستان درباره بیماری است که از نظر من «با مار» است و در حال کند و کاو برای پیدا کردن خودش است که بتواند دوباره به اثیری برسد.

وی ادامه داد: بیماری این انسانی که مخاطب در نمایش با او روبه رو می شود باعث شده عناصر چهارگانه وجودش از دست برود و او تلاش می کند که دوباره بتواند این عناصر چهارگانه را به دست آورد. این نمایش در واقع ترکیبی از تصویرها، نمادها، نشانه ها و ترکیب های اسطوره های مختلف است که دربرگیرنده آیین های انسانی است و صرفا هم مربوط به کشور خاصی نمی شود، بلکه فضایی است که در وجود همه ما آدم هاست.

این کارگردان تئاتر بیان کرد: ما آیین هایی داریم که هر چند کم شده اما یک یادآوری برای انسان هایی است که اکنون در جوامع صنعتی زندگی می کنند و حال با استفاده از آنها در این نمایش کاری می کنیم که مخاطب با دیدن این نمایش به فضایی برود که آیین های انسانی و انسان بودن حرف اول را می زند.

خاسب در معرفی عوامل اجرایی اثر توضیح داد: این اثر محصول مشترک کمپانی «سوش» آلمان و گروه تئاتر «بدن دیوانه» است که با بازی مایکل اولفینگ، احمد مطوری، پردیس زارع، ساناز نجفی و بنده روی صحنه خواهد رفت. علی سینا رضا نیا نیز به عنوان آهنگساز در کنار گروه حضور خواهد داشت. البته برنامه هایی برای اجرای گروه در خارج از کشور نیز پیش بینی شده که در صورت قطعی شدن جزییات آن اعلام می شود.