بزرگترین مسجد قبرس شمالی به زودی افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسجد هلا سلطان با گنجایش ٧٥٠٠ نفر جمعیت به زودی در این قبرس شمالی افتتاح می شود. به گفته مسولان این پروژه بزرگ که بخش اعظم هزینه آن را دولت ترکیه پرداخت می کند، اعلام کرده اند که تا اواخر سال جاری میلادی، مسجد هلا سلطان آماده افتتاح خواهد شد.

به گفته مسئولین مربوطه، در طراحی این بنا، از مسجد سلیمیه شهر ادیرنه ترکیه الهام گرفته شده و هزینه ساخت آن نیز حدود ٣٠ میلیون دلار برآورد شده است.

گفتنی است، پروژه ساخت مسجد هلا سلطان از ماه سپتامبر ٢٠١٣ آغاز شده و شامل بخش هایی نظیر کتابخانه جامع، کلاس های درس، سالن همایش و سالن پذیرایی است.