انضباط شهرسازی در یزد غیرقابل کنترل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، رئیس شورای اسلامی شهر یزد در دویست و پنجاه و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد به طرح های آماده در سطح شهر اشاره کرد و گفت: بعضی طرح ها مثل بلوار شهیدان گمنام آماده بهره برداری است اما به دلیل مشکلات جزئی نیازمند تعامل اداره راه و شهرسازی با شهرداری است که امیدواریم این بلوار به علت خطراتی که برای آسایش مردم دارد، هرچه زودتر مورد استفاده عموم قرار بگیرد.

حجت الاسلام عباس زارع در ادامه با اشاره به اجرای عملیات عمرانی در بلوار شهید جوکار اظهار داشت: در خواست اهالی خیرآباد این است که با توجه به این که این بلوار به کمربندی متصل می شود، مي توان با ايجاد زيرگذر در بلوار، مسیر عبور ساكنين با وسايل نقليه سنگين تداخل نداشته و مردم را از خطر مرگ نجات دهيم.

همچنين ديگر اعضاي شورای اسلامي شهر يزد مطالب و مسائلي چون تعامل اداره راه و شهرسازی با شهرداری با در نظر گرفتن صلاح شهر، زمين خواري و واگذاری زمين های خارج از محدوده به قشر كم درآمد، عدم اجراي طرح تفصيلی در سطح شهر و غيره را مطرح کردند.

مدیر کل راه و شهرسازی استان یزد هم در این جلسه با بيان اینکه مشکلاتی که اعضای شورای اسلامی شهر یزد مطرح كردند، درست و به جاست، گفت: انشاالله با جلسات مختلفی که بین شورای اسلامی شهر یزد و اداره راه و شهرسازی برگزار خواهد شد، به سمتی برویم که دیگر این مشکلات، کوچک شمرده شود.

نقصان محمدی با اشاره به انضباط شهرسازی تصريح كرد: در حال حاضر انضباط شهرسازی غیرقابل کنترل است و دلیل آن هم این است که باید از جزئيات فرار و به کلیات بیشتر توجه شود.

وی در ادامه با بيان تدوین ضوابط طرح تفصیلی شهر اظهارداشت: تلاش خواهیم کرد تا طرح تفصیلی را با کمک دوستان انجام دهیم و این کار نیازمند تعامل وهمکاری نهادها و برگزاری جلسات مختلف است که در این زمینه به زودی جلسات مشترک برگزار خواهد شد.

همچنین در پایان جلسه علنی شورا؛ مرتضی شایق رئیس کمیسيون عمران و توسعه گزارشی از بازدید پروژه زیرگذر آیت االله خاتمی، بوستان فخار و پل شهید قهاری سعید ارائه و بر تسریع در اجرای این پروژه ها با در نظر گرفتن بودجه مناسب تاکید کرد.