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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۲۶

سخنگوی آتش نشانی تهران خبر داد؛

مرگ دو جوان ۲۸ ساله بر اثر گاز گرفتگی/تشریح جزئیات حادثه

مرگ دو جوان ۲۸ ساله بر اثر گاز گرفتگی/تشریح جزئیات حادثه

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران از حادثه گازگرفتگی در یک واحد مسکونی در خیابان جهان آرا و مرگ دو جوان ۲۸ ساله به دلیل مسمومیت با گاز منوکسید کربن خبر داد.

سیدجلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این حادثه مرگبار گفت: در ساعت ۲۲:۴۰ دقیقه شب گذشته حادثه گاز گرفتگی در یک منزل مسکونی واقع خیابان جهان آرا، خیابان ۲۹ غربی به سامانه ۱۲۵ اعلام و ماموران ایستگاه ۱۰۸ به محل حادثه اعزام شدند.

وی گفت: در طبقه اول یک ساختمان چهار طبقه قدیمی همسایگان از عدم پاسخگویی ساکنان این واحد مسکونی نگران شدند که پس از حضور آتش نشانان و گشودن در این منزل با وضعیت ناگوار مرگ این دو جوان روبرو شدند.

ملکی افزود: این دو جوان حدود ۲۸ ساله به دلیل خفگی ناشی از گازگرفتگی بر روی زمین افتاده بودند که به تشخیص عوامل اورژانس به دلیل نشر گاز منواکسید کربن دچار مسمومیت شدید شده و جان خود را از دست داده بودند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران، نقص در دودکش خروجی ابگرمکن دیواری و بسته بودن در و پنجره های این واحد مسکونی را از عوامل اصلی بروز این حادثه ذکر کرد.

کد مطلب 3043916

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