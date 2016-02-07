به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، تروریست های تکفیری در سوریه بار دیگر بر سَر تقسیم اموال مسروقه از مردم این کشور با یکدیگر درگیر شدند.

بر اساس این گزارش، در جریان درگیری که میان تروریست های تکفیری داعش با اعضای دیگر گروه های تروریستی در استان «دیرالزور» اتفاق افتاد، ۱۵ نفر از دو طرف به هلاکت رسیدند.

این در حالی است که عملیات گسترده ارتش سوریه علیه تروریست های تکفیری در نقاط مختلف این کشور ادامه دارد.

در همین ارتباط، توپخانه های ارتش سوریه مواضع و مراکز وابسته به تروریست های تکفیری در حومه استان های درعا و دیرالزور را هدف قرار دادند.

رسانه های عربی اعلام کردند که مواضع تروریست های تکفیری در حومه استان حلب نیز توسط جنگنده های ارتش سوریه بمباران شدند.

همزمان با عملیات گسترده ارتش سوریه برای پاکسازی نقاط مختلف استان حلب، عملیات هوایی جنگنده های سوریه همچنان ادامه دارد.