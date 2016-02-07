راه نفوذ دشمن را با وحدت و تبعیت از رهبری خواهیم گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی صبح یکشنبه در دیدار با حجتالاسلام سید ابوتراب موسوی امامجمعه شهرستان آبیک اظهار کرد: همه ما مدیون رهبری هستیم و در فراز و نشیبها و سختیها اگر پشت سر ولایت باشیم از آسیبها عبور خواهیم کرد.
وی افزود: ولایت، رهبری، امام و روحانیت هدایتگر همه جریانهاست و ازآنجاکه هیچگاه حوزه و روحانیت به ملت خیانت نکرده است تنها راه نجات کشور و حرکت در مسیر درست تبعیت از ولایت و حرکت پشت سر روحانیت است.
همتی بیان کرد: انقلاب نشان داد قادریم روی پای خود بایستیم و امروز نیز باصلابت و بصیرت و به لطف الهی دستاوردهای انقلاب را حفظ خواهیم کرد تا انقلاب اسلامی باصلابت و اقتدار در مسیر خود حرکت کند.
وی یادآور شد: باید قدردان امام راحل، شهدا و رهبری باشیم و با اتکا به ملت بصیر و آگاه خود از توطئههای دشمنان غفلت نکنیم.
مسئولان در خدمت مردم باشند
استاندار قزوین بیان کرد: با همه کمبودها و محرومیتها مسئولان باید خود را خادم مردم بدانند زیرا فرصت خدمتگزاری کم است و باید با تلاش شبانهروزی و خدمت به مردم موجب اعتمادسازی همگانی شویم.
وی تصریح کرد: تکریم مردم وظیفه همه مسئولان است و با خدمت صادقانه باید تلاش کنیم تا مردم بهنظام اعتماد کنند و خدمت بسیجی یعنی اینکه خود را محصور چیزی ندانیم و بدون چشمداشت کارکنیم.
همتی اظهار کرد: دولت با عقلانیت تدبیر و بهرهگیری از رهنمودهای رهبری توانست در مذاکرات دشمن را خلع صلاح کند و با کار بزرگی که صورت گرفت امروز سنای آمریکا درصدد ایجاد محدودیتهای دیگری است تا نگذارد این موفقیت به سرانجام برسد.
استاندار قزوین ادامه داد: دشمن در آستانه انتخابات نیز تلاش میکند با ایجاد دودستگی، آشوب و نارضایتی میان مردم و مسئولان تفرقه ایجاد کند و آتش بیار معرکه باشد.
مشارکت گسترده در انتخابات مانع نفوذ دشمن میشود
استاندار قزوین گفت: باید با حفظ وحدت و مشارکت گسترده در انتخابات راه نفوذ دشمن را ببندیم تا انقلاب اسلامی در مسیر اهداف متعالی خود گام بردارد.
حجتالاسلام سید ابو تراب موسوی امامجمعه شهرستان آبیک نیز در ادامه گفت: در هر شغل و مسئولیتی که هستید باید در مسیر خدمت به ملت گام بردارید.
وی یادآور شد: مسئولیت امانتی است که باید در آن دقت شود تا خیانتی صورت نگیرد.
امامجمعه شهرستان آبیک اظهار کرد: محرومیت در آبیک زیاد است و باید عقبماندگیهای گذشته جبران شود.
حجتالاسلام موسوی بیان کرد: از استاندار قزوین انتظار داریم با توزیع عادلانه امکانات و اعتبارات زمینه برخورداری همه مردم استان از خدمات دولت را فراهم کند.
وی در پایان خواستار توجه به تکمیل مصلی جامع شهرستان آبیک و رسیدگی به مشکلات حوزه علمیه زینبیه این شهرستان شد.
در ادامه استاندار قزوین با حضور در منزل بهمن بیگ زاده شهید ۱۳ ساله آبیکی که سال جاری پس از ۳۲ سال به آغوش پدر و مادر بازگشت با خانواده این شهید بزرگوار دیدار و گفتگو کرد.
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