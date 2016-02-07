به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین تغییرات اعمال شده تقویم کامل برنامه های سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر تا روز یکشنبه ۱۸ بهمن ماه به شرح زیر اعلام شده است.
چهارشنبه ۲۱ بهمن
تالار وحدت، ساعت ۱۵:۳۰: گروه «بهار» به سرپرستی هنگامه اخوان (ویژه بانوان)
تالار وحدت، ساعت ۱۸:۱۵: گروه موسیقی ملی ایران به سرپرستی نجمه تجدد (ویژه بانوان)
تالار وحدت، ساعت ۲۱: ارکستر سمفونیک تهران به رهبری ارکستر علی رهبری
پنجشنبه ۲۲ بهمن
تالار رودکی، ساعت ۱۸:۱۵: رسیتال ویولن دالیبور کاروای از اسلواکی
تالار وحدت، ساعت ۱۵:۳۰: گروه «مهر نوا» به سرپرستی نازلی بخشایش و حضور پری زنگنه (ویژه بانوان)
تالار وحدت، ساعت ۱۸:۱۵: آرزو علیوا از کشور آذربایجان (ویژه بانوان)
تالار وحدت، ساعت ۲۱: ارکستر کودک و نوجوان پارس به سرپرستی ناصر نظر
جمعه ۲۳ بهمن
تالار رودکی، ساعت ۱۸:۱۵: تریو «ایروان» موسیقی کلاسیک ارمنستان
تالار وحدت، ساعت ۱۸:۱۵: گروه «خورشید» با حضور مجید درخشانی، مظفر شفیعی، اشکان کمانگری و امید مطهری
تالار وحدت، ساعت ۲۱: گروه «وزیری» به سرپرستی کیوان ساکت و خوانندگی سالار عقیلی
فرهنگسرای ارسباران، ساعت ۱۸:۱۵: گروه «اَوان» / گروه «دال»
فرهنگسرای ارسباران، ساعت ۲۱: گروه «داماهی» / گروه «کامنت»
شنبه ۲۴ بهمن
برج میلاد، ساعت ۱۸:۱۵ و ۲۱: گروه «پالت»
تالار رودکی، ساعت ۱۸:۱۵: گروه نوازی کمانچه به سرپرستی نوید دهقان
تالار وحدت، ساعت ۱۸:۱۵: ارکستر موسیقی ملی به رهبری مهمان لوریس چکناواریان
تالار وحدت، ساعت ۲۱: ارکستر سمفونیک تهران به رهبری امیل تاباکوف
سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران، ساعت ۱۸:۱۵و ۲۱ : محمد علیزاده
فرهنگسرای ارسباران، ساعت ۱۸:۱۵: گروه «بابک صفر نژاد» / گروه «آرین کشیشی»
فرهنگسرای ارسباران، ساعت ۲۱: گروه «ماکان اشگواری» / گروه «کامنت»
یکشنبه ۲۵ بهمن
برج میلاد، ساعت ۲۱: گروه «شجاعت حسین خان» از کشور هندوستان
تالار رودکی، ساعت ۱۸:۱۵: ارکستر فیلارمونیک کردستان به رهبری مهدی احمدی
تالار وحدت، ساعت ۱۸:۱۵: مسعود شَعاری کریستف رضاعی با کنسرت «سیر»، ارکستر سمفونیک تهران و بردیا کیارس
تالار وحدت، ساعت ۲۱: رسیتال پیانو رافائل میناسکانیان
سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران، ساعت ۱۸:۱۵ و ۲۱: گروه «مستان» به خوانندگی پرواز همای
فرهنگسرای ارسباران، ساعت ۱۸:۱۵: گروه «دگر دیس» / گروه «تندر»
فرهنگسرای ارسباران، ساعت ۲۱: گروه «بمرانی» / گروه «شهریار مسرور»
دوشنبه ۲۶ بهمن
برج میلاد، ساعت ۲۱: ارکستر زهی به رهبری شهرداد روحانی
تالار رودکی، ساعت ۱۸:۱۵: دوئت زهی پانیذ فریوسفی و ستاره بهشتی
تالار وحدت، ساعت ۱۸:۱۵: گروه «گردون» با هنرمندی آزاد میرزا پور و شربل روحانا / گروه «دیوانا» از راجستان
تالار وحدت، ساعت ۲۱: کمانه، موسیقی فادو از کشور پرتغال
سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران، ساعت ۱۸:۱۵ و ۲۱: کاوه یغمایی
فرهنگسرای نیاوران، ساعت ۱۸:۱۵: گروه «عاشیقلارمیشو» آذربایجان به سرپرستی احد ملکی
فرهنگسرای نیاوران، ساعت ۲۱: گروه «ساحل مکران» از بلوچستان
سه شنبه ۲۷ بهمن
تالار رودکی، ساعت ۱۸:۱۵: گروه «بدخشان» موسیقی عرفانی تاجیکستان
تالار وحدت، ساعت ۱۸:۱۵ : کوارتت زهی «لایپزیگ»، موسیقی کلاسیک آلمان
تالار وحدت، ساعت ۲۱: اردشیر کامکار و بهداد بابایی / ششانگ سوبرامنیم از هندوستان
سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران، ساعت ۱۸:۱۵ و ۲۱: سیروان خسروی
فرهنگسرای نیاوران، ساعت ۱۹: گروه «گیل و آمارد» به سرپرستی ناصر وحدتی
چهارشنبه ۲۸ بهمن
برج میلاد، ساعت ۱۸:۱۵ و ۲۱: گروه «کامکارها» با اجرای شادیانه ها
تالار رودکی، ساعت ۱۸:۱۵: موسیقی جَز کشور ایتالیا، انزو فاواتا
تالار وحدت، ساعت ۱۸:۱۵: بلکه سیسکو از کشور مالی / گروه کوبه ای تهران
تالار وحدت، ساعت ۲۱: موسیقی فلامنکو کشور اسپانیا، آنتونیو ری
سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران، ساعت ۱۸:۱۵ : محسن یگانه
سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران، ساعت ۲۱ : احسان خواجه امیری
فرهنگسرای نیاوران، ساعت ۱۹: گروه «مازرون» از مازندران
پنجشنبه ۲۹ بهمن
برج میلاد، ساعت ۲۱: سهراب پورناظری و آنتونیو ری موسیقی ایرانی و فلامنکو
تالار رودکی، ساعت ۱۸:۱۵: گروه کُر ارکستر سمفونیک تهران به رهبری رازمیک اوحانیان
تالار وحدت، ساعت ۱۸:۱۵: ارکستر موسیقی ملی به رهبر فرهاد فخرالدینی
تالار وحدت، ساعت ۲۱: موسیقی جَز کشور فرانسه، آلدورومانو
سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران، ساعت ۱۸:۱۵: مازیار فلاحی
سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران، ساعت ۲۱: گروه «رستاک»
فرهنگسرای نیاوران، ساعت ۱۹: گروه «آوای موج» از بوشهر
جمعه ۳۰ بهمن
برج میلاد، ساعت ۱۸:۱۵ و ۲۱: گروه «چارتار»
تالار رودکی، ساعت ۱۸:۱۵: دوئت راک زهی بارتولومی بیتمن از کشور اتریش
تالار وحدت، ساعت ۱۸:۱۵: اکبر خمیسو خان از کشور پاکستان / اردوان کامکار
تالار وحدت ساعت ۲۱: فیض علی فیض، قوالی از پاکستان
سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران، ساعت ۱۸:۱۵: بابک جهانبخش
سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران، ساعت ۲۱: گروه «هفت»
فرهنگسرای نیاوران، ساعت ۱۹: گروه «راهو» از لرستان
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