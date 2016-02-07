به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین تغییرات اعمال شده تقویم کامل برنامه های سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر تا روز یکشنبه ۱۸ بهمن ماه به شرح زیر اعلام شده است.

چهارشنبه ۲۱ بهمن

تالار وحدت، ساعت ۱۵:۳۰: گروه «بهار» به سرپرستی هنگامه اخوان (ویژه بانوان)

تالار وحدت، ساعت ۱۸:۱۵: گروه موسیقی ملی ایران به سرپرستی نجمه تجدد (ویژه بانوان)

تالار وحدت، ساعت ۲۱: ارکستر سمفونیک تهران به رهبری ارکستر علی رهبری

پنجشنبه ۲۲ بهمن

تالار رودکی، ساعت ۱۸:۱۵: رسیتال ویولن دالیبور کاروای از اسلواکی

تالار وحدت، ساعت ۱۵:۳۰: گروه «مهر نوا» به سرپرستی نازلی بخشایش و حضور پری زنگنه (ویژه بانوان)

تالار وحدت، ساعت ۱۸:۱۵: آرزو علیوا از کشور آذربایجان (ویژه بانوان)

تالار وحدت، ساعت ۲۱: ارکستر کودک و نوجوان پارس به سرپرستی ناصر نظر

جمعه ۲۳ بهمن

تالار رودکی، ساعت ۱۸:۱۵: تریو «ایروان» موسیقی کلاسیک ارمنستان

تالار وحدت، ساعت ۱۸:۱۵: گروه «خورشید» با حضور مجید درخشانی، مظفر شفیعی، اشکان کمانگری و امید مطهری

تالار وحدت، ساعت ۲۱: گروه «وزیری» به سرپرستی کیوان ساکت و خوانندگی سالار عقیلی

فرهنگسرای ارسباران، ساعت ۱۸:۱۵: گروه «اَوان» / گروه «دال»

فرهنگسرای ارسباران، ساعت ۲۱: گروه «داماهی» / گروه «کامنت»

شنبه ۲۴ بهمن

برج میلاد، ساعت ۱۸:۱۵ و ۲۱: گروه «پالت»

تالار رودکی، ساعت ۱۸:۱۵: گروه نوازی کمانچه به سرپرستی نوید دهقان

تالار وحدت، ساعت ۱۸:۱۵: ارکستر موسیقی ملی به رهبری مهمان لوریس چکناواریان

تالار وحدت، ساعت ۲۱: ارکستر سمفونیک تهران به رهبری امیل تاباکوف

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران، ساعت ۱۸:۱۵و ۲۱ : محمد علیزاده

فرهنگسرای ارسباران، ساعت ۱۸:۱۵: گروه «بابک صفر نژاد» / گروه «آرین کشیشی»

فرهنگسرای ارسباران، ساعت ۲۱: گروه «ماکان اشگواری» / گروه «کامنت»

یکشنبه ۲۵ بهمن

برج میلاد، ساعت ۲۱: گروه «شجاعت حسین خان» از کشور هندوستان

تالار رودکی، ساعت ۱۸:۱۵: ارکستر فیلارمونیک کردستان به رهبری مهدی احمدی

تالار وحدت، ساعت ۱۸:۱۵: مسعود شَعاری کریستف رضاعی با کنسرت «سیر»، ارکستر سمفونیک تهران و بردیا کیارس

تالار وحدت، ساعت ۲۱: رسیتال پیانو رافائل میناسکانیان

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران، ساعت ۱۸:۱۵ و ۲۱: گروه «مستان» به خوانندگی پرواز همای

فرهنگسرای ارسباران، ساعت ۱۸:۱۵: گروه «دگر دیس» / گروه «تندر»

فرهنگسرای ارسباران، ساعت ۲۱: گروه «بمرانی» / گروه «شهریار مسرور»

دوشنبه ۲۶ بهمن

برج میلاد، ساعت ۲۱: ارکستر زهی به رهبری شهرداد روحانی

تالار رودکی، ساعت ۱۸:۱۵: دوئت زهی پانیذ فریوسفی و ستاره بهشتی

تالار وحدت، ساعت ۱۸:۱۵: گروه «گردون» با هنرمندی آزاد میرزا پور و شربل روحانا / گروه «دیوانا» از راجستان

تالار وحدت، ساعت ۲۱: کمانه، موسیقی فادو از کشور پرتغال

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران، ساعت ۱۸:۱۵ و ۲۱: کاوه یغمایی

فرهنگسرای نیاوران، ساعت ۱۸:۱۵: گروه «عاشیقلارمیشو» آذربایجان به سرپرستی احد ملکی

فرهنگسرای نیاوران، ساعت ۲۱: گروه «ساحل مکران» از بلوچستان

سه شنبه ۲۷ بهمن

تالار رودکی، ساعت ۱۸:۱۵: گروه «بدخشان» موسیقی عرفانی تاجیکستان

تالار وحدت، ساعت ۱۸:۱۵ : کوارتت زهی «لایپزیگ»، موسیقی کلاسیک آلمان

تالار وحدت، ساعت ۲۱: اردشیر کامکار و بهداد بابایی / ششانگ سوبرامنیم از هندوستان

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران، ساعت ۱۸:۱۵ و ۲۱: سیروان خسروی

فرهنگسرای نیاوران، ساعت ۱۹: گروه «گیل و آمارد» به سرپرستی ناصر وحدتی

چهارشنبه ۲۸ بهمن

برج میلاد، ساعت ۱۸:۱۵ و ۲۱: گروه «کامکارها» با اجرای شادیانه ها

تالار رودکی، ساعت ۱۸:۱۵: موسیقی جَز کشور ایتالیا، انزو فاواتا

تالار وحدت، ساعت ۱۸:۱۵: بلکه سیسکو از کشور مالی / گروه کوبه ای تهران

تالار وحدت، ساعت ۲۱: موسیقی فلامنکو کشور اسپانیا، آنتونیو ری

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران، ساعت ۱۸:۱۵ : محسن یگانه

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران، ساعت ۲۱ : احسان خواجه امیری

فرهنگسرای نیاوران، ساعت ۱۹: گروه «مازرون» از مازندران

پنجشنبه ۲۹ بهمن

برج میلاد، ساعت ۲۱: سهراب پورناظری و آنتونیو ری موسیقی ایرانی و فلامنکو

تالار رودکی، ساعت ۱۸:۱۵: گروه کُر ارکستر سمفونیک تهران به رهبری رازمیک اوحانیان

تالار وحدت، ساعت ۱۸:۱۵: ارکستر موسیقی ملی به رهبر فرهاد فخرالدینی

تالار وحدت، ساعت ۲۱: موسیقی جَز کشور فرانسه، آلدورومانو

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران، ساعت ۱۸:۱۵: مازیار فلاحی

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران، ساعت ۲۱: گروه «رستاک»

فرهنگسرای نیاوران، ساعت ۱۹: گروه «آوای موج» از بوشهر

جمعه ۳۰ بهمن

برج میلاد، ساعت ۱۸:۱۵ و ۲۱: گروه «چارتار»

تالار رودکی، ساعت ۱۸:۱۵: دوئت راک زهی بارتولومی بیتمن از کشور اتریش

تالار وحدت، ساعت ۱۸:۱۵: اکبر خمیسو خان از کشور پاکستان / اردوان کامکار

تالار وحدت ساعت ۲۱: فیض علی فیض، قوالی از پاکستان

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران، ساعت ۱۸:۱۵: بابک جهانبخش

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران، ساعت ۲۱: گروه «هفت»

فرهنگسرای نیاوران، ساعت ۱۹: گروه «راهو» از لرستان