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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۳۲

موسیقی فجر ۳۱ در آینه مهر

مشروح برنامه‌های جشنواره موسیقی فجر پس از آخرین تغییرات

مشروح برنامه‌های جشنواره موسیقی فجر پس از آخرین تغییرات

بعد از آخرین تغییراتی که در جدول جشنواره موسیقی فجر طی روزهای گذشته اعمال شد، گروه ها و هنرمندان در بخش های مختلف خود را برای اجرا در دوره سی و یکم آماده می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین تغییرات اعمال شده تقویم کامل برنامه های سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر تا روز یکشنبه ۱۸ بهمن ماه به شرح زیر اعلام شده است.

چهارشنبه ۲۱ بهمن

تالار وحدت، ساعت ۱۵:۳۰: گروه «بهار» به سرپرستی هنگامه اخوان (ویژه بانوان)

تالار وحدت، ساعت ۱۸:۱۵: گروه موسیقی ملی ایران به سرپرستی نجمه تجدد (ویژه بانوان)

تالار وحدت، ساعت ۲۱: ارکستر سمفونیک تهران به رهبری ارکستر علی رهبری

پنجشنبه ۲۲ بهمن

تالار رودکی، ساعت ۱۸:۱۵: رسیتال ویولن دالیبور کاروای از اسلواکی

تالار وحدت، ساعت ۱۵:۳۰: گروه «مهر نوا» به سرپرستی نازلی بخشایش و حضور پری زنگنه (ویژه بانوان)

تالار وحدت، ساعت ۱۸:۱۵: آرزو علیوا از کشور آذربایجان (ویژه بانوان)

تالار وحدت، ساعت ۲۱: ارکستر کودک و نوجوان پارس به سرپرستی ناصر نظر

جمعه ۲۳ بهمن

تالار رودکی، ساعت ۱۸:۱۵: تریو «ایروان» موسیقی کلاسیک ارمنستان

تالار وحدت، ساعت ۱۸:۱۵: گروه «خورشید» با حضور مجید درخشانی، مظفر شفیعی، اشکان کمانگری و امید مطهری

تالار وحدت، ساعت ۲۱: گروه «وزیری» به سرپرستی کیوان ساکت و خوانندگی سالار عقیلی

فرهنگسرای ارسباران، ساعت ۱۸:۱۵: گروه «اَوان» / گروه «دال»

فرهنگسرای ارسباران، ساعت ۲۱: گروه «داماهی» / گروه «کامنت»

شنبه ۲۴ بهمن

برج میلاد، ساعت ۱۸:۱۵ و ۲۱: گروه «پالت»

تالار رودکی، ساعت ۱۸:۱۵: گروه نوازی کمانچه به سرپرستی نوید دهقان

تالار وحدت، ساعت ۱۸:۱۵: ارکستر موسیقی ملی به رهبری مهمان لوریس چکناواریان

تالار وحدت، ساعت ۲۱: ارکستر سمفونیک تهران به رهبری امیل تاباکوف

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران، ساعت ۱۸:۱۵و ۲۱ : محمد علیزاده

فرهنگسرای ارسباران، ساعت ۱۸:۱۵: گروه «بابک صفر نژاد» / گروه «آرین کشیشی»

فرهنگسرای ارسباران، ساعت ۲۱: گروه «ماکان اشگواری» / گروه «کامنت»

یکشنبه ۲۵ بهمن

برج میلاد، ساعت ۲۱: گروه «شجاعت حسین خان» از کشور هندوستان

تالار رودکی، ساعت ۱۸:۱۵: ارکستر فیلارمونیک کردستان به رهبری مهدی احمدی

تالار وحدت، ساعت ۱۸:۱۵: مسعود شَعاری کریستف رضاعی با کنسرت «سیر»، ارکستر سمفونیک تهران و بردیا کیارس

تالار وحدت، ساعت ۲۱: رسیتال پیانو رافائل میناسکانیان

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران، ساعت ۱۸:۱۵ و ۲۱: گروه «مستان» به خوانندگی پرواز همای

فرهنگسرای ارسباران، ساعت ۱۸:۱۵: گروه «دگر دیس» / گروه «تندر»

فرهنگسرای ارسباران، ساعت ۲۱: گروه «بمرانی» / گروه «شهریار مسرور»

دوشنبه ۲۶ بهمن

برج میلاد، ساعت ۲۱: ارکستر زهی به رهبری شهرداد روحانی

تالار رودکی، ساعت ۱۸:۱۵: دوئت زهی پانیذ فریوسفی و ستاره بهشتی  

تالار وحدت، ساعت ۱۸:۱۵: گروه «گردون» با هنرمندی آزاد میرزا پور و شربل روحانا / گروه «دیوانا» از راجستان  

تالار وحدت، ساعت ۲۱: کمانه، موسیقی فادو از کشور پرتغال

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران، ساعت ۱۸:۱۵ و ۲۱: کاوه یغمایی

فرهنگسرای نیاوران، ساعت ۱۸:۱۵: گروه «عاشیقلارمیشو» آذربایجان به سرپرستی احد ملکی

فرهنگسرای نیاوران، ساعت ۲۱: گروه «ساحل مکران» از بلوچستان

سه شنبه ۲۷ بهمن

تالار رودکی، ساعت ۱۸:۱۵: گروه «بدخشان» موسیقی عرفانی تاجیکستان

تالار وحدت، ساعت ۱۸:۱۵ : کوارتت زهی «لایپزیگ»، موسیقی کلاسیک آلمان

تالار وحدت، ساعت ۲۱: اردشیر کامکار و بهداد بابایی / ششانگ سوبرامنیم از هندوستان

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران، ساعت ۱۸:۱۵ و ۲۱: سیروان خسروی

فرهنگسرای نیاوران، ساعت ۱۹: گروه «گیل و آمارد» به سرپرستی ناصر وحدتی

چهارشنبه ۲۸ بهمن

برج میلاد، ساعت ۱۸:۱۵ و ۲۱: گروه «کامکارها» با اجرای شادیانه ها

تالار رودکی، ساعت ۱۸:۱۵: موسیقی جَز کشور ایتالیا، انزو فاواتا

تالار وحدت، ساعت ۱۸:۱۵: بلکه سیسکو از کشور مالی / گروه کوبه ای تهران   

تالار وحدت، ساعت ۲۱:    موسیقی فلامنکو کشور اسپانیا، آنتونیو ری

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران، ساعت ۱۸:۱۵ : محسن یگانه

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران، ساعت ۲۱ : احسان خواجه امیری

فرهنگسرای نیاوران، ساعت ۱۹: گروه «مازرون» از مازندران

پنجشنبه ۲۹ بهمن

برج میلاد، ساعت ۲۱: سهراب پورناظری و آنتونیو ری موسیقی ایرانی و فلامنکو

تالار رودکی، ساعت ۱۸:۱۵: گروه کُر ارکستر سمفونیک تهران به رهبری رازمیک اوحانیان

تالار وحدت، ساعت ۱۸:۱۵: ارکستر موسیقی ملی به رهبر فرهاد فخرالدینی    

تالار وحدت، ساعت ۲۱: موسیقی جَز کشور فرانسه، آلدورومانو

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران، ساعت ۱۸:۱۵: مازیار فلاحی

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران، ساعت ۲۱: گروه «رستاک»

فرهنگسرای نیاوران، ساعت ۱۹: گروه «آوای موج» از بوشهر

جمعه ۳۰ بهمن

برج میلاد، ساعت ۱۸:۱۵ و ۲۱: گروه «چارتار»

تالار رودکی، ساعت ۱۸:۱۵: دوئت راک زهی  بارتولومی بیتمن از کشور اتریش    

تالار وحدت، ساعت ۱۸:۱۵: اکبر خمیسو خان از کشور پاکستان / اردوان کامکار

تالار وحدت ساعت ۲۱: فیض علی فیض، قوالی از پاکستان

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران، ساعت ۱۸:۱۵: بابک جهانبخش

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران، ساعت ۲۱: گروه «هفت»

فرهنگسرای نیاوران، ساعت ۱۹: گروه «راهو» از لرستان

کد مطلب 3043927
علیرضا سعیدی

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