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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۲۶

احتمال افزایش ظرفیت تماشاگران پرسپولیس در اصفهان

احتمال افزایش ظرفیت تماشاگران پرسپولیس در اصفهان

در صورت استقبال زیاد هواداران پرسپولیس در بازی با ذوب آهن، ظرفیت در نظر گرفته شده برای آنها در ورزشگاه فولادشهر اصفهان افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، نشست هماهنگی پیش از بازی پرسپولیس با ذوب آهن شنبه شب در هتل عباسی اصفهان برگزار شد. این جلسه در حالی تشکیل شد که به خاطر حضور مقامات دولت یونان در این هتل که میهمان کشورمان هستند، تدابیر شدید امنیتی حاکم بود.

بعضی هواداران پرسپولیس نیز که تصور می‌کردند کاروان سرخپوشان در این هتل مستقر شده‌اند، پس از مراجعه به هتل و مواجهه با شرایط آن، متوجه می‌‎شدند اعضای تیم به هتل دیگری رفته‌اند.

از مباحث مطرح شده در این جلسه، موضوع تماشاگران بود و اعلام شد با توجه به اینکه برای ورزشگاه فولاد شهر ۱۱ هزار نفر ظرفیت تعریف شده است، در صورتی که مراجعه هواداران پرسپولیس بالا باشد تا دو هزار نفر از جایگاه تماشاگران به آنها اختصاص خواهد یافت.

این دو تیم از ساعت 14:30 امروز در ورزشگاه فولادشهر به مصاف هم خواهند رفت.

کد مطلب 3043935

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