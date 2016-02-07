به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «اینترنشنال نیوز»، در سال ۲۰۱۳ میلادی قیمت سبد نفتی اوپک ۱۰۵.۸۷ دلار به ازای هر بشکه بود و ارزش صادرات نفت کشورهای عربستان سعودی، امارات، کویت، قطر و عمان به ۵۰۰ میلیارد دلار رسید که از این مقدار در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار به حقوق کارگران خارجی اختصاص داده شد.

اکنون با رسیدن قیمت نفت به تقریبا ۳۰ دلار در هر بشکه مجموع صادرات نفت کشورهای نام برده از ۵۰۰ میلیارد دلار به ۱۵۰ میلیارد دلار معادل ۷۰ درصد کاهش روبرو شده است.

در همین حال، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای جبران کسری درآمدهای خود به دنبال منابع جدید درآمدی هستند. کشورهای این منطقه در حال افزیش قیمت بنزین و انرژی خود و همچنین اجرای مالیات بر ارزش افزوده هستند، ضمن اینکه تجدیدنظر در پرداخت یارانه برق و سوخت را هم در دستور کار خود قرار داده اند.

براساس پیش بینی صندوق بین المللی پول در صورتی که در منطقه خاورمیانه و آسیای میانه روند فعلی اقتصادی بدون تغییر ادامه پیدا کند، عربستان سعودی تا سال ۲۰۲۰ میلادی ورشکسته خواهد شد.

این در حالی است که ذخایر ارزی عربستان در سال گذشته میلادی از ۷۳۲ میلیارد دلار به ۶۱۱ میلیارد دلار کاهش یافته است و انتظار می رود کسری بودجه این کشور در سال جاری میلادی به ۱۰۰ میلیارد دلار برسد که طبیعتا منجر به کاهش بیشتر ذخایر ارزی این کشور خواهد شد.

بر همین اساس، پیش بینی ها حاکی از سال سخت اقتصادی برای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است.