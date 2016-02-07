ضرورت بصیرت افزایی برای مقابله با فتنه دشمنان و عناصر نفوذی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی استادحسینی در مراسم یادواره شهدای کارگر استان البرز که صبح یکشنبه به همت بسیج کارگری و اداره کل تعاون، کارو رفاه اجتماعی استان البرز برگزارشد، اظهار کرد: اگر امروز ایران اسلامی عزتمندانه و با افتخار به قدرت منطقه مبدل شده است و جایگاهی رفیع در عرصه جهانی پیدا کرده است به یمن خون شهدا و جانفشانی آنهاست.

استاد حسینی افزود: امنیت و آرامش امروز ما مرهون ایثارگری کسانی است که با پیروی از امام شهدا و بنیان گذار انقلاب اسلامی به جنگ استکبار رفتند و نباید هیچگاه از این فداکاری و ایثار غافل شد.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران در سال های حیات خود همواره در معرض فنته ها ، دسیسه و شیطنت دشمنان بوده است اما به لطف خون شهدا و رهبری فرزانه انقلاب به سلامت از این وادی های خطرناک عبور کرده است و سربلندی و اقتدار خود را به اثبات رسانده است.

استاد حسینی به پیشرفت های ایران اسلامی در ابعاد مختلف اشاره کرد و گفت: موفقیت دانشمندان ایرانی در علوم مختلف، پیشرفت های نظامی کشور در موضوع هسته ای ، موشک های دور برد و پهباد همه در سایه خودباوری و اتکا به توان داخلی و براساس تفکر بسیجی رقم خورده است.

برخی به دنبال پهن کردن فرش قرمز برای آمریکا هستند

وی با تاکید براینکه هرجا به باور ما می توانیم رسیده ایم کشور دستاوردهای بزرگی را داشته است گفت: بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و پس از آن رهبر فرزانه انقلاب این باور را در ایران اسلامی متبلور کرده اند که هر غیر ممکنی با اراده و تلاش و پشتکار شدنی است و امروز به عینه مشاهده می کنیم که ایران در بسیاری از بخش ها در دنیا سرآمد است.

فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز با اشاره به صدور این خود باوری به خارج از مرزها گفت: این اراده آهنین به مدد تلاش نیروهای بسیجی و جان بر کفا ایرانی در کشورهای سوریه و عراق نیز خود را نشان داده است و در خبرها می شنویم که دشمنان را به ستوه آورده است و آنها پذیرفته اند که با وجود تفکر والای بسیجی در نزد نیروهای نظامی و خودباوری نیروها آنها یارای مقابله با این موج را ندارند.

استادحسینی با بیان اینکه عده در داخل کشور به دنبال پهن کردن فرش قرمز برای آمریکایی ها هستند گفت: برخی ها بدون توجه به دسیسه های دشمن و عداوت استکبار در مقابل این مردم اینگونه القا می کنند که مصلحت ما در برقراری رابطه با آمریکاست در حالی بارها دشمنی آنها ثابت شده است و کینه شان تمامی ندارد.

وی اطاعت از ولی فقیه و مقام عظمای ولایت را رمز ماندگاری و صلابت ایران اسلامی عنوان کرد و گفت: برخی ها چون نمی توانند خدشه ای به جایگاه رهبری و اعتبار آن وارد کنند به سراغ شورای نگهبان، سپاه و صداوسیما رفته اند و قصد تخریب آنها را دارند و نیاز است در این برهه هوشیار بود و با بصیرت فتنه دشمنان و عناصر نفوذی آنها را زیر نظر داشت.

جانفشانی های رزمندگان به نسل جدید منتقل شود

استاد حسینی در پایان با قدردانی از برگزار کنندگان یادواره شهدای کارگر گفت: همانطور که با برگزاری عاشورای حسینی و اربعین یاد سرور و سالار شهیدان و رشادت های واقعه کربلا را زنده نگه می داریم نیاز است با برپایی یادواره شهدا جانفشانی رزمندگان را نیز یادآور شویم و آن را به نسل جدید منتقل کنیم.

در ادامه این مراسم اسماعیل خلیلی مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان البرز با بیان اینکه همواره باید برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا تلاش کنیم گفت: هر چه رشادت ها و ایثار شهدا بیان شود و به روش های مختلف یادآوری شود امکان انحراف از مسیر انقلاب و آرمان های امام راحل کاهش پیدا می کند.

خلیلی افزود: امروز اگر عزت و سربلندی ایران اسلامی را در عصه جهانی شاهد هستیم به برکت خون شهدا است و برگزاری یادواره شهدا و مراسم هایی این چنین می تواند در تبیین عظمت این انقلاب و خون هایی که برای عزت و شرف میهن اسلامی ریخته شده موثر باشد.

وی در پایان با ابراز خرسندی از برگزاری یادواره شهدای کارگر گفت: از این که می توانیم به سهم خود در اشاعه ایثارگری های شهدا و زنده نگه داشتن یاد و خاطره آنها سهم داشته باشیم خوشنودیم و امیدوارم هر کس با عمل به وظایف خود در هر مسئولیتی که هست موجبات اعتلای این انقلاب را فراهم کند.