بودجه ۱ میلیاردی آموزش شهروندی در کرج جذب نشد

مریم قهرمانی در گفتگو با مهر اظهار کرد: عدم ارائه برنامه از سوی سازمان های مانند پسماند، زیباسازی و معاونت فرهنگی شهرداری کرج باعث شد بودجه ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومانی در حوزه آموزش شهروندی جذب نشود.

قهرمانی با تاکید بر اینکه موازی کاری سازمان های مختلف شهرداری کرج باعث شد این بودجه در متمم ردیف آموزش شهروندی منها شده و جذب نشود، تجمیع ردیف های بودجه‌ آموزش شهروندی را ضروری دانست.

وی در ادامه با تاکید دوباره بر اینکه موازی کاری سازمان های مختلف شهرداری باعث شده است که مسئله آموزش شهروندی در کلان‌شهر کرج با مشکل مواجه شود، گفت: رفع مشکلات در زمینه آموزش شهروندی نیازند ارائه برنامه از سوی سازمان های متولی است جذب بودجه بدون ارائه برنامه امکان پذیر نیست.

قهرمانی گفت: اعضای شورای شهر کرج پیشنهاد تشکیل یک کمیته یا ستاد آموزش شهروندی با محوریت حذف موازی کاری سازمان های متولی آموزش شهروندی را داده اند امیدواریم این پیشنهاد از سوی شهرداری کرج مورد توجه قرار گیرد چرا که مردم نیازمند آموزش هستند و متاسفانه در بسیاری موارد شاهد این واقعیت تلخ هستیم که برخی شهروندان با حق و حقوق خود آشنا نیستند.

این عضو شورای شهر کرج در پایان با تاکید بر اینکه باید گستردگی پیام های فرهنگی در سطح شهر مهندسی شود، گفت: متاسفانه وضعیت پیام های فرهنگی در سطح شهر کرج مطلوب نیست.