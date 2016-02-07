مسئله تغییر سه گانه اصلاح، احیا و انقلاب در اندیشه معاصر مسلمین

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین سلسله دروس جریان شناسی فکری جهان اسلام با موضوع «اندیشه معاصر مسلمین و مسئله تغییر سه گانه اصلاح، احیا و انقلاب» دوشنبه ۱۹ بهمن ماه، بعد از نماز مغرب و عشاء در موسسه گفتگوی دینی وحدت برگزار می شود.

در این کلاس سلسله دروس جریان شناسی فکری جهان اسلام، حجت الاسلام والمسلمین مجتبی نامخواه پژوهشگر دانش اجتماعی مسلمین به تحلیل و بررسی موضوع می پردازد.

سلسله دروس جریان شناسی فکری جهان اسلام با موضوع «اندیشه معاصر مسلمین و مسئله تغییر سه گانه اصلاح، احیا و انقلاب» دوشنبه ۱۹ بهمن ماه، بعد از نماز مغرب و عشاء در قم، ۴۵متری عماریاسر، کوچه ۵، پلاک ۳۹، موسسه گفتگوی دینی وحدت برگزار می شود.