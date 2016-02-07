جلسه مدیران مدارس علمیه استان تهران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام پناهیان مسئول مدرسه علمیه آیت الله اشرفی اصفهانی – دارالحکمه در این جلسه به بیان تجربیات و اهداف راه اندازی مدرسه علمیه دارالحکمه پرداخت و گفت: ما در این مدرسه شعار «نظم بدون ناظم» را پیش می بریم و اصل تعاون و همیاری بین طلاب وجود دارد و سعی کرده ایم روش های تعلیم و تربیت حتی در بحث غیبت طلاب در کلاس ها، با رعایت اخلاق اسلامی اجرا شود.

آیت الله اعرافی رئیس جامعه المصطفی العالمیه نیز در این جلسه افزود: امروز جایگاه روحانیت شیعه و حوزه علمیه در مقامی است که تمام جهان روی آن حساب می کنند و فعالیت مدیران مدارس علمیه با جریان اسلام ناب و تشیع در جهان گره خورده است.

وی با بیان اینکه اهمیت به رویکرد بین المللی مدارس علمیه در تهران بیشتر مورد توجه قرار گیرد، تاکید کرد: طلاب اگر نگاه جهانی داشته باشند بیشتر تاثیرگذار خواهند بود، شرایط تهران در حیطه فرهنگی مناسب نیست به طور مثال سرانه مسجد در سطح تهران مناسب ارزیابی نمی شود.

در ادامه این جلسه حجت الاسلام غفوری مدیر حوزه علمیه استان تهران به بررسی و پاسخ به نظرات و دیدگاه های مدیران مدارس در جلسه گذشته پرداخت و حجت الاسلام گودرزی معاون اداری و مالی، حجت الاسلام بابادایی معاون تبلیغ و حجت الاسلام مهدوی خواه معاون امور طلاب حوزه علمیه استان تهران به بیان مسائل معاونت مورد نظر خود با مدیران مدارس علمیه استان پرداختند.