مگر می شود از بازیکنی بخواهیم مجانی برای پرسپولیس بازی کند؟

حسین عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ادعای علیرضا حقیقی که عنوان کرده بود باشگاه پرسپولیس از من خواسته مجانی برای این تیم بازی کنم، با بیان مطلب فوق اظهار کرد: اصلا چنین چیزی صحت ندارد زیرا هم باشگاه پرسپولیس حرفه‌ای است و هم علیرضا حقیقی یک بازیکن حرفه‌ای. مگر می‌شود از او بخواهیم مجانی بازی کند؟! هر کسی طبق زحمتی که می‌کشد باید پول بگیرد.

وی در رابطه با پرداخت بدهی «سکوبرت» و راحت شدن خیال باشگاه از یک پرونده بدهی، خاطرنشان کرد: یکی از سیاست‌های کلی ما این است که بدهی‌های گذشته باشگاه را پرداخت کنیم و درصدد حل مشکلات به وجود آمده هستیم.

سخنگوی هیات مدیره باشگاه پرسپولیس در رابطه با ممنوعیت سوشا مکانی از حضور در مسابقات و انتشار نامه مربوط به این موضوع هم تصریح کرد: همان‌طور که پیش از این هم گفته بودم باشگاه کاملا تابع قانون است و ما مطیع دستورات قانونی هستیم. پرسپولیس باشگاه بزرگی است و جایی نیست که هر رفتاری از افرادی که در آن حضور دارند، سر بزند، اما ما منتظریم تا ببینیم قانون چه تصمیمی در قبال مکانی خواهد گرفت.

عبدی در پایان در رابطه با دیدار امروز سرخپوشان برابر ذوب‌آهن در هفته نوزدهم لیگ برتر گفت: از نظر فنی در جایگاهی نیستم که بتوانم اظهارنظر کنم، اما امیدوارم که پرسپولیس بتواند با ارائه یک بازی زیبا و جوانمردانه، ۳ امتیاز را به دست آورد و جایگاهش را در جدول ارتقا دهد تا روند خوبی را در پیش بگیرد.