بازار ماهی شیلات هرمزگان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری صبح یکشنبه در حاشیه افتتاح بازار ماهی شیلات هرمزگان با بیان اینکه این بازار با همکاری بخش خصوصی و شرکت تعاونی کارکنان شیلات هرمزگان راه اندازی شده است، عنوان کرد: ایجاد این بازار برای دسترسی مناسب مردم به آبزیان ضروری بود.

وی ادامه داد: در این بازار آبزیان به صورت مستقیم از تولید به مصرف عرضه می شود که کاهش قیمت آبزیان را در پی خواهد داشت.

استاندار هرمزگان افزود: مردم می توانند با قیمت مناسب آبزیان را از بازار ماهی شیلات تهیه کنند.

عملیات احداث بازار ماهی شیلات هرمزگان از اردیبهشت ۹۴ آغاز و در دی ماه همین سال به اتمام رسید.

این بازار ماهی با اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان و به مساحت هزار و ۸۰۰ متر مربع احداث شده و شامل فروشگاه عرضه آبزیان و هایپر مارکت است.

بازار ماهی شیلات هرمزگان برای ۷۲ نفر اشتغال زایی داشته است.