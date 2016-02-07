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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۲۳

بازار ماهی شیلات هرمزگان افتتاح شد

بازار ماهی شیلات هرمزگان افتتاح شد

بندرعباس - بازار ماهی شیلات هرمزگان همزمان با هفتمین روز دهه مبارک فجر با حضور جاسم جادری استاندار هرمزگان در بندرعباس افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری صبح یکشنبه در حاشیه افتتاح بازار ماهی شیلات هرمزگان با بیان اینکه این بازار با همکاری بخش خصوصی و شرکت تعاونی کارکنان شیلات هرمزگان راه اندازی شده است، عنوان کرد: ایجاد این بازار برای دسترسی مناسب مردم به آبزیان ضروری بود.

وی ادامه داد: در این بازار آبزیان به صورت مستقیم از تولید به مصرف عرضه می شود که کاهش قیمت آبزیان را در پی خواهد داشت.

استاندار هرمزگان افزود: مردم می توانند با قیمت مناسب آبزیان را از بازار ماهی شیلات تهیه کنند.

عملیات احداث بازار ماهی شیلات هرمزگان از اردیبهشت ۹۴ آغاز و در دی ماه همین سال به اتمام رسید.

این بازار ماهی با اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان و به مساحت هزار و ۸۰۰ متر مربع احداث شده و شامل فروشگاه عرضه آبزیان و هایپر مارکت است.

بازار ماهی شیلات هرمزگان برای ۷۲ نفر اشتغال زایی داشته است.

کد مطلب 3043958

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