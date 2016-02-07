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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۴۴

در هفتمین روز از دهه فجر؛

۸ پروژه شاهرود با حضور استاندار سمنان افتتاح شد

۸ پروژه شاهرود با حضور استاندار سمنان افتتاح شد

شاهرود – معاون استاندار سمنان و فرماندار شاهرود گفت: هشت پروژه شهرستان که با اعتبار ۳۲۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است در هفتمین روز دهه فجر با حضور استاندار افتتاح شد.

سید محمد رضا هاشمی در خلال افتتاح پروژه های دهه فجر شهرستان شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به افتتاح هشت پروژه با حضور استاندار سمنان اظهار داشت: کلنگ زنی روشنایی گلوگاه شاهرود استخر آب زخیره قلعه نو خرقان، سردخانه دو هزار تنی شاهوار، دیدار با خانواده شهدا از جمله برنامه های امروز محمد رضا خباز در شاهرود است.

وی با بیان اینکه مدرسه دخترانه ١٢کلاسه مسکن مهر شاهرود نیز افتتاح شد، خاطرنشان کرد: افتتاح مرکز رشد توسعه پارک علم و فناوری استان سمنان در شاهرود، یهره برداری از مخزن پنج هزار لیتری ذخیره آب، افتتاح مجتمع مسکونی ٣۶واحدی حجاب که توسط اداره اوقاف احداث شده است از دیگر برنامه های امروز استاندار سمنان تا کنون بوده است.

معاون استاندار سمنان و فرماندار شاهرود در پایان با اشاره به افتتاح طرح توسعه فضاهای آموزشی بیمارستان امام حسین شاهرود، تصریح کرد: در مجموع ۳۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای این پروژه های هزینه شده است.

کد مطلب 3043963

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