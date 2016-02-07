مسابقات ووشوی بانوان کشور در قم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات ووشوی انتخابی تیم ملی بانوان و رقابتهای قهرمانی کشور در دو بخش ساندا و تالو از صبح یکشنبه در قم گشایش یافت.
در این مسابقات که در سالن هلال احمر قم برگزار میشود ۲۵۰ ووشوکار از سراسر کشور از استانهای مختلف حضور دارند و تیم ووشوی بانوان قم با دو تیم در این رقابتها حاضر شده است.
نفرات برتر مسابقات ووشوی بانوان کشور به رادوی تیم ملی بزرگسالان برای حضور در مسابقات ووشوی قهرمانی آسیا فراخوانده میشوند.
به گفته مریم منصوریان، نایب رئیس هیئت ووشوی استان قم، تیم ووشوی قم با ترکیب دو تالوکار و هشت سانداکار وارد این مسابقات شده است و در ساندا، ووشوی قم شانس مدال دارد.
نجمه دهپرور و مرضیه محمدی تالوکاران قمی در این مسابقات را تشکیل میدهند و مریم سیاوند، فرشته محمودی، زهرا مختاری، پریسا حیدری، الهام جلالی، زهره عباسی و زینب عباسی در ساندا روی تالوفیلد میروند.
این مسابقات فردا شب با معرفی نفرات برتر به پایان میرسد در حالی که رقابتهای تالو و ساندا هم اکنون به طور همزمان در سالن هلال احمر قم در حال برگزاری است.
این مسابقات در شرایطی در قم برگزار میشود که رقابتهای بخش مردان انتخابی تیم ملی هفته گذشته در سالن شهید حیدریان قم برگزار شد و با قهرمانی خراسان رضوی در تالو و سمنان و زنجان در ساندا به پایان رسید.
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