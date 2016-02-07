پاسخ معاون پیام نور به معترضین افزایش شهریه متغیر

به گزارش خبرنگار مهر، حدود ۳۴۶ نفر از دانشجویان واحد اصفهان دانسگاه پیام نور در نامه ای خطاب به علی اصغر رستمی ابوسعیدی رئیس دانشگاه پیام نور نسبت به افزایش شهریه ۱۵ درصدی شهریه متغیر نسبت به ترم قبل، قانون پرداخت ضرب العجلی شهریه متغیر و عدم بهبود وضعیت آموزشی انتقاد کردند در بخش هایی از این نامه آمده است:

«دانشجویان پیام نور هنوز از شوک افزایش ۳۵۰۰۰تومانی شهریه آذرماه سال گذشته خود، به بهانه خدمات فرهنگی که اجرا نشد، در نیامده اند که اینبار با قانون پرداخت ضرب العجلی شهریه متغیر مواجه شدند.

شهریه متغیری که ۱۵درصد نسبت به قبل افزایش یافته و تنها ۲۵ روز زمان برای پرداخت آن درنظر گرفته شده است. حال این سوال مطرح است، آیا از ترم گذشته تا کنون امکانات و کیفیت آموزشی و علمی دانشگاه ۵ درصد بهبود یافته که ۱۵ درصد شهریه افزایش یافته است؟ نکند قرار است ۱۸میلیارد بدهکاری ناشی از جریمه دانشگاه را دانشجویان پرداخت کنند؟

دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان، نارضایتی خویش را از روند افزایشی شهریه ها و عدم بهبود وضعیت آموزشی اعلان کرده و به جد خواستار تجدید نظر در قانون جدید پرداخت شهریه متغیر و شفاف سازی در جهت علت افزایش شهریه ها و بودجه فرهنگی و توقف این افزایش ها هستیم«.

فیصل حسنی – معاون اداری مالی دانشگاه پیام نور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص افزایش ۱۵ درصدی شهریه متغیر دانشجویان گفت: ما افزایش شهریه‌ای نداشتیم، افزایش شهریه معمولا هر سال اول مهر و برای یک بار صورت می گیرد، در ترم دوم دیگر افزایش شهریه‌ای اعمال نمی شود.

وی درباره قانون پرداخت ضرب العجلی شهریه متغیر نیز افزود: ضرب العجلی وجود ندارد، دانشگاه تقویم آموزشی دارد و براساس آن اعلام می کند چه زمانی باید شهریه پرداخت شود.

معاون اداری مالی دانشگاه پیام نور افزود: دانشجو براساس آن دفترچه‌ای که قبول کرده و وارد دانشگاه شده موظف به اجرای قوانین دانشگاه پیام نور است اگر دانشجویی مشکل مالی دارد یا نمی تواند یک جا شهریه را پرداخت کند، دانشگاه برای وی تسهیلات در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: صندوق رفاه دانشجویان از ابتدای سال تا کنون حدود ۱۰ میلیارد به دانشجویان وام ارایه داده است که بعد از فارغ التحصیلی باید پرداخت کنند، همچنین بانک صادرات به حدود ۷ الی ۸ هزار نفر از دانشجویان که بدهی داشتند با کارمزد ۴ درصد وام اختصاص داده است.

حسنی ادامه داد: دانشگاه پیام نور دانشگاهی است که کمترین شهریه را از دانشجو دریافت می کند، شهریه ثابت دانشگاه در مقطع کارشناسی ۱۲۶ هزار تومان است که برای پرداخت آن نیز دانشگاه به متقاضیان وام می دهد.

معاون اداری مالی دانشگاه پیام نور افزود: همچنین دانشگاه برای پرداخت شهریه متغییر تمام دانشجویان وام می دهد دانشجویان بعد از انتخاب واحد در صورت درخواست وام برای شهریه متغییر می توانند روی لینک مربوطه در سایت، کلیک کنند همان لحظه شهریه متغییر دانشجویان از طریق بانک تجارت بدون ضامن و تنها از لینک سایت با کارمزد یک درصد پرداخت می شود و دانشجویان باید ماهانه اقساط آن را پرداخت کنند.