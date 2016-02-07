نهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی در کرمان آغاز بکار کرد

محمود وفایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صنایع دستی بی نظیر استان کرمان اظهار کرد: کرمان از این نظر بسیار غنی بوده و استان های شاخص کشور به شمار می آید.

وی از آغاز بکار نهمین نمایشگاه صنایع دستی ایران در استان کرمان از روز گذشته خبر داد و افزود: این نمایشگاه که تا ۲۳ بهمن ماه دایر خواهد بود فرصتی مناسب برای معرفی ظرفیت های دیار کریمان در زمینه صنایع دستی است.

وفایی با اشاره به اینکه صنایع دستی ۳۰ استان در ۱۴۰ غرفه به نمایش گذاشته می شود، افزود: ۵۰ غرفه به صنعتگران برتر کرمان و ۹۰ غرفه به صنعتگران سایر استان های اختصاص پیدا کرده است.

وی معرفی و کمک به فروش آثار صنعتگران را از جمله مهم ترین اهداف این نمایشگاه دانست و گفت: سعی داریم با چنین برنامه هایی صنعت گران را مورد حمایت قرار دهیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان تصریح کرد: این نمایشگاه در محل سایت دائمی نمایشگاه بین المللی جنوبشرق در حال برگزاری است.

وی توجه به صنایع دستی و بازاریابی برای هنرهای سنتی را از جمله اولویت های میراث فرهنگی دانست و یادآور شد: این امر منجر به رهایی از اقتصاد وابسته به نفت می شود و در واقع حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی است.

وفایی با اشاره به توجه ویژه گردشگران به صنایع دستی، گفت: همچنین توجه به این حوزه در رفع مشکل بیکاری نیز می تواند تاثیرگذار باشد.