به گزارش خبرنگار مهر، در نشست رسانهای هجدمین جشنواره قصهگویی که امروز ۱۸ بهمن ماه در مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد، علیرضا حاجیانزاده قصهگویی را یکی از مهمترین فعالیتهای کانون دانست و افزود: قصه یکی از مهمترین روشهای ارتباط با کودکان است و ما از این طریق میتوانیم مفاهیم و آموزههای بسیاری را به روش غیرمستقیم به کودکان منتقل کنیم. امروز در مراکز کانون پرورش فکری ۴۲ فعالیت مختلف انجام میگیرد که قصهگویی از رایجترین و مهمترین این فعالیتهاست.
مدیرعامل کانون پرورش فکری به پیشینه جشنواره قصهگویی اشاره و بیان کرد: نخستین دوره از این جشنواره در سال ۱۳۷۶ برگزار شد و پس از ۱۰ سال یعنی از سال ۱۳۸۵ به اینسو، جشنواره قصهگویی حالت بینالمللی به خود گرفت و قصهگویان خارجی هم به ایران دعوت شدند. هر سال در این جشنواره به موضوعات مختلف پرداخته میشود. امسال هم در هجدهمین دوره از جشنواره قصهگویی به «همدلی و همزبانی» توجه خواهد شد.
به گفته حاجیانزاده، طی سال ۹۴، ۵۳۰ جشن قصهگویی در ۵۳۰ نقطه کشور و با حضور سه هزار و ۸۱۰ پدربزرگ و مادربزرگ قصهگو برگزار شد. همچنین در ۳۱ استان، جشنواره استانی شکل گرفت که از این میان ۳۱۶ قصهگوی استانی از میان هزار و ۶۲۴ قصهگوی شرکتکننده به مرحله کشوری راه پیدا کردند و در نهایت ۲۰ قصهگو از استانهای مختلف به خط پایان رسیدند.
وی با اشاره به اینکه ۴۸ قصهگو در مرحله پایانی جشنواره قصهگویی حضور دارند،بیان کرد: از این تعداد ۲۰ قصهگو از استانهای مختلف در مرحله رقابتی شرکت میکنند، ۱۰ قصهگوی استانی شایسته تقدیرند و در مرحله غیررقابتی حضور دارند، سه قصهگو برگزیده جشنواره قصهگویی پدربزرگ و مادربزرگها هستند، چهار قصهگو در شمار قصهگویان رضوی و برگزیدگان جشنواره امام رضا (ع) هستند و ۱۱ قصهگوی خارجی از کشورهای آمریکا، اسکاتلند، آلمان، هند، لبنان، شیلی، استرالیا، اسپانیا، دانمارک و کنیا به هجدهمین جشنواره قصهگویی میآیند.
مدیرعامل کانون پرورش فکری همچنین از حضور ۳۷ قصهگوی ایرانی و خارجی در مکانهای مختلف خبر داد و افزود: قرار است ۳۷ قصهگو به مدارس، بیمارستانهای کودکان، مراکز بهزیستی، مراکز کودکان کار، فرهنگسراها، متروها و پارکها بروند و برای بچهها قصه بگویند. همچنین قرار است ۱۴ نشست تخصصی و چهار کارگاه علمی با حضور استادان مجرب قصهگویی، مربیان کانون پرورش فکری و والدین برگزار شود. در ایام جشنواره همچنین از کتاب «رازهای قصهگویی» با ترجمه فرزانه فخریان رونمایی میشود.
حاجیانزاده، هدف از برگزاری جشنواره قصهگویی را تقویت سنت قصهگویی در میان خانوادهها برشمرد و گفت: روزگاری پدران و مادران ما برای ما قصه میگفتند و بسیاری از مفاهیم را از طریق قصهگویی به ما منتقل میکردند اما امروز این سنت فراموش شده و ما در پی تقویت سنت قصهگویی در میان خانوادهها هستیم و تلاش میکنیم تا با حمایت از سازمانهای مردم نهاد در حوزه قصهگویی، باشگاه قصهگویی را راهاندازی کنیم.
مدیرعامل کانون پرورش فکری همچنین از امضای تفاهمنامه با رسانه ملی خبر داد و گفت: ما با رسانه ملی تعامل خوبی برقرار کردهایم، در ویژه برنامه روز ملی کودک، قصهگویان کانون حضور داشتند. همچنین در برنامهای با عنوان «نُقل و نبات» که از شبکه آموزش پخش میشود، قصهگویان کانون حضور دارند و به آموزش قصهگویی میپردازند.
او از به اتمام رسیدن یک پروژه قصهپژوهی به سرپرستی علی خانجانی خبر داد و افزود: مجموعه ۱۶ جلدی «فرهنگ قصههای شب یلدا» به صورت کتاب مکتوب و لوح فشرده در حال آمادهسازی است. به زودی این مجموعه از سوی کانون پرورش فکری منتشر خواهد شد و در اختیار علاقهمندان قرار میگیرد.
هجدهمین جشنواره قصهگویی از بیست و هفتم تا سیام بهمن ماه در مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار میشود.
نظر شما