به گزارش خبرگزاری مهر مجید فدایی رییس ستاد برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست گفت: این نمایشگاه که یکی از مهمترین رویدادهای زیست محیطی کشور در نیمه دوم سال جاری است، به مدت ۴ روز و از تاریخ دهم تا سیزدهم اسفند ماه برگزار می‌شود و در آن شرکت های داخلی و خارجی جدیدترین وآخرین پیشرفتها و دستاوردها و تکنولوژی های خود در زمینه محیط زیست و صنایع مرتبط در بخش های تولیدی و خدماتی را ارایه می کنند.

به گفته فدایی، مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه، بستر سازی مناسب برای مشارکت عمومی در حفاظت از محیط زیست، معرفی توانمندی‌های محیط زیستی در بخش خدمات فنی و مهندسی، آشنایی با مدیریت‌های زیست محیطی، سازمان‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی و اطلاع رسانی زیست محیطی، آشنایی با سازمانهای زیست محیطی، ارایه راهکارهای اصولی و عملی برای جلوگیری از تخریب محیط زیست، ایجاد انسجام بین بخشی برای توانمندسازی پروژه های زیست محیطی، گسترش فرهنگ طبیعت گردی و معرفی انرژی های نو و تجدیدپذیر و صنایع سبز است.

سرپرست اداره کل روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در این نمایشگاه، امکانات و تکنولوژی های نوین زیست محیطی در بخش های مدیریت کیفیت هوا، آب، خاک و دیگر بخش های مرتبط ارائه خواهد شد و شرکت های حاضر در این نمایشگاه خدمات مختلف فنی و مهندسی زیست محیطی را نیز معرفی می کنند.

مجید فدایی ادامه داد: مدیریت بهره وری انرژی و انرژی های تجدید پذیر، مدیریت و بازیافت زباله و پسماند، مدیریت شهری، نظارت و اجرای پروژه های زیست محیطی، پروژه های تحقیقاتی و خدمات حفاظت از محیط زیست، کنترل، اندازه گیری و فنآوری آزمایشگاهی، حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف سوخت، خودرو سبز و استانداردسازی خودروها، حفظ منابع طبیعی، ساختمان سازی سبز و مدیریت آب و فاضلاب و ... از مهمترین زمینه‌های حضور در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست می باشد.

فدایی، حضور قریب به ۸۰ تشکل زیست محیطی از ۳۱ استان کشور در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست را ازویژگی های بار این نمایشگاه عنوان کرد و افزود: حضور این تعداد سمن که در یک سالن جداگانه در نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست جانمایی شده اند، بی سابقه است و پانزدهمین دوره این نمایشگاه در این مورد رکورددار است.

سرپرست اداره کل روابط عمومی سازمان حفاطت محیط زیست، به تاثیر برگزاری نمایشگاه‌ها محیط زیست در ارتقای فرهنگ زیست محیطی اشاره کرد و اظهار داشت: قطعا ارایه تجربیات و راه‌های حفظ محیط زیست با روش‌های مختلف آموزشی تاثیر زیادی در ارتقای فرهنگ زیست محیطی خواهد داشت.

دبیر شورای اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست همچنین گفت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، در حاشیه این نمایشگاه، آموزش زیست محیطی مدارس و همچنین کارگاهها و نشست های تخصصی و مناظره هایی با موضوعات محیط زیستی با حضور کارشناسان، اساتید دانشگاه، محققان و صاحبان صنایع برگزار خواهد شد.

رئیس ستاد برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست اعلام کرد: در پایان کار نمایشگاه نیز از شرکت‌ها و موسسات و غرفه های برتر تقدیر و لوح سپاس و تندیس ویژه اهدا می‌شود.

فدایی خاطرنشان کرد: دست اندرکاران برگزاری دوره پانزدهم نمایشگاه محیط زیست با مشارکت و حمایت موثر صنایع، نهادها، انجمن ها و تشکل ها و اصناف و سازمان های خدماتی تلاش خود را بکار گرفته اند تا این دوره از نمایشگاه با کیفیت متفاوت برگزار شود و امیدوارند بازخورد مشارکت کنندگان پس از برگزاری دوره پانزدهم نیز موید همین امر باشد.