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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۱۲

فرمانده نیروی انتظامی دزفول:

مرد ۵۵ ساله دزفولی با سلاح گرم در باغ خود به قتل رسید

مرد ۵۵ ساله دزفولی با سلاح گرم در باغ خود به قتل رسید

دزفول - فرمانده انتظامی دزفول گفت: یک مرد ۵۵ ساله در باغ خود در منطقه بن جعفر دزفول با سلاح گرم به قتل رسید.

سرهنگ علی الهامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک مرد ۵۵ ساله شامگاه جمعه در باغ خود که در روستای بن جعفر دزفول قرار داشت مورد اصابت گلوله ازسوی افراد ناشناس قرار گرفت و جان باخت.

وی افزود: این فرد که با خانواده خود برای تفریح به باغ رفته بود از ناحیه سینه مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود.

فرمانده انتظامی شهرستان دزفول گفت: به همراه نهادهای قضایی شهرستان با جدیت به دنبال شناسایی عوامل این ماجرا و انگیزه آنها برای وقوع این جنایت هستیم.

الهامی یادآور شد: قطعا نمی گذاریم این ماجرا طول بکشد و با تمام توان در جهت روشن کردن ماجرا و جلوگیری از ترس شهروندان تلاش خواهیم کرد.

کد مطلب 3043982

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    نظرات

    • پسرمقتول یاغ بن جعفر ۲۲:۲۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
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      هنوز بعد از گذشت ۱۳۴روز بااینکه قاتل مشخص شده ولی هنوز نیروی انتظامی نتوانسته ابنقاتل رو دستگیر کند

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