مرد ۵۵ ساله دزفولی با سلاح گرم در باغ خود به قتل رسید

سرهنگ علی الهامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک مرد ۵۵ ساله شامگاه جمعه در باغ خود که در روستای بن جعفر دزفول قرار داشت مورد اصابت گلوله ازسوی افراد ناشناس قرار گرفت و جان باخت.

وی افزود: این فرد که با خانواده خود برای تفریح به باغ رفته بود از ناحیه سینه مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود.

فرمانده انتظامی شهرستان دزفول گفت: به همراه نهادهای قضایی شهرستان با جدیت به دنبال شناسایی عوامل این ماجرا و انگیزه آنها برای وقوع این جنایت هستیم.

الهامی یادآور شد: قطعا نمی گذاریم این ماجرا طول بکشد و با تمام توان در جهت روشن کردن ماجرا و جلوگیری از ترس شهروندان تلاش خواهیم کرد.