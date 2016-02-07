بازگشت مهدی کامرانی به پتروشیمی

به گزارش خبرنگار مهر، این گادر راس ملی پوش بسکتبال که همکاری اش به تیم بیجینگ در لیگ چین به پایان رسیده به زودی به ایران باز می گردد تا ادامه فعالیتش در این فصل را با تیم پتروشیمی سپری کند.

کامرانی که پیش از ا ین حضور در ترکیب تیم پتروشیمی بندرامام و حتی قهرمانی با این تیم را تجربه کرده بود، با مسولان باشگاه برای همکاری دوباره به توافق رسیده است. بر این اساس وی طی روزهای آینده به ایران می آید تا به عنوان بازیکن خارجی قراردادش را نهایی کرده و هفته آینده با این تیم در لیگ ایران به میدان برود. این حضور بیشتر از آن جهت است که پتروشیمی قصد دارد از مهدی کامرانی در مسابقات غرب آسیا استفاده کند.

مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب آسیا از ۲۸ بهمن ماه در اردن آغاز می شود. پتروشیمی و دانشگاه آزاد دو نماینده ایران در این رقابت ها هستند. لبنان (دو تیم)، سوریه، عراق و اردن (یک تیم) دیگر کشورهایی هستند که در این رقابت ها نماینده خواهند داشت.