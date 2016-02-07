اقتدار فرهنگی با اعتدال ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سالار قاسمی صبح یکشنبه در جلسه شورای معاونین اداره کل آموزش و پرروش استان اظهار کرد: در مجموعه ایی که به یکدیگر اعتماد داشته باشند، هم افزایی ایجاد می شود و نقاط ضعف نیز رفع می شود.

وی افزود: باید درک درستی از مأموريت های حوزه شغلی خود داشته باشیم و تلاش کنیم اعتماد که بزرگترین سرمایه محسوب می شود، به خوبی حفظ شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان قزوین خاطر نشان کرد: اعتماد از عواملی برخوردار است که اولین عامل، صداقت است، باید با مجموعه صادق باشیم و فرهنگ صداقت را نشر بدهیم، دولت تدبیر و امید بنای آمارسازی و چیزهای نکرده را ندارد، دولت تدبیر و امید، دولت راستگويان است، باید اعتماد را در مجموعه به وجود بیاوریم، اعتماد در یک مجموعه در یک پروسه طولانی ایجاد می شود ولی با یک رفتار و بیان کوتاه اعتماد از بین خواهد رفت.

وی تصریح کرد: عامل سوم در اعتماد، شایستگی و داشتن صلاحیت های حرفه ایی است، اعتماد با بخشنامه و دستور ایجاد نمی شود، بلکه قلبی است، باید صلاحیت های خود را افزایش دهیم، با تلاش مضاعف احساس تغییر در عملکرد ها دیده می شود، پذیرش از سوی مجموعه وقتی صورت خواهد گرفت صداقت و وابستگی ایجاد شود.

قاسمی گفت: عامل چهارم، ثبات و پایداری در مجموعه است، در دولت تدبیر و امید افراط و تفریط و عصبانیت جایی ندارد. کارشناسان باید حلیم و صبور باشند و با سعه صدر مشکلات مخاطبان را حل کنند، اقتدار فرهنگی با اعتدال ایجاد خواهد شد، اقتدار با پرخاشگری و دستور ایجاد نمی شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین اضافه کرد: اگر میانه روی و تدبیر وجود داشته باشد، اقتدار صورت می گیرد، عجول بودن در قضاوتها و تصمیم گیرها نشانه عدم ثبات است، حس وفاداری به مجموعه از عوامل مهم اعتماد است، در آموزش و پرورش مدیری اگر درد دین و عشق به بچه ها را نداشته باشد، دچار خسران است، لذا ایجاد حس وفاداری در مجموعه باید در همه افراد مجموعه باشد.

قاسمی تأکید کرد: شرط لازم برای موفقیت ایجاد اعتماد است و بازدید و نظارت شرط لازم برای بالابردن کیفیت و شاخص های آموزش وپرورش است.