ثبت درخواست وام شهریه متغییر برای دانشجویان پیام نور فعال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور در اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به دستور ریاست دانشگاه و پیگیری معاونت اداری، مالی و عمرانی در راستای ارائه خدمات مطلوب و رفاه حال دانشجویان، فرم ثبت درخواست وام شهریه متغیر فعال شد.

تمام دانشجویان تا ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۴ فرصت دارند با مراجعه به سامانه درخواست وام به نشانی https://loan.irankish.com برای ثبت درخواست خود اقدام کنند، ضمن اینکه باید موارد زیر را مدنظر قرار دهند:

۱. امکان اخذ وام برای تمام دانشجویان (به جز مقطع دکتری) و دارای انتخاب واحد در نیمسال جاری مقدور است (به منظور ارائه تسهیلات در پرداخت شهریه متغیر). لذا دقت شود این امکان صرفا برای دانشجویانی که بدهی قبلی و شهریه ثابت خود را پرداخت کرده اند، فعال است.

۲. از صحت اطلاعات شخصی در پردازش «تکمیل و تایید و اطلاعات شخصی دانشجو» اطمینان حاصل کنید، لازم به ذکر است در صورت عدم صحت اطلاعات (ازجمله اطلاعات شخصی، تلفن همراه و پست الکترونیک) با توجه به عدم امکان ارتباط و اطلاع رسانی به موقع، ثبت وام شما تایید نخواهد شد.

۳. سقف وام دانشجویان در مقطع کارشناسی هفت میلیون ریال و در مقطع کارشناسی ارشد بیست میلیون ریال است. امکان دریافت کل مبلغ بدهی شهریه متغیر شما تا سقف مبلغ فوق به عنوان وام در این سامانه میسراست.

لذا در صورت تمایل به اخذ وام با مبلغ پایین تر میبایست ابتدا با مراجعه به سامانه دانشگاهی گلستان نسبت به پرداخت آن میزان از شهریه خود که قادر به پرداخت می باشید اقدام نموده و سپس با مراجعه مجدد به سامانه اخذ وام نسبت به ثبت تقاضای وام دانشجویی اقدام کنید.

۴. چنانچه شهریه متغیر دانشجو از میزان سقف وام بیشتر باشد دانشجو موظف است تا قبل از شروع حذف و اضافه نسبت به پرداخت مابه التفاوت بدهی اقدام کند.