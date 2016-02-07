  1. استانها
  2. مرکزی
۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۳۰

پیکر شهید مدافع حرم در محلات تشییع شد

پیکر شهید مدافع حرم در محلات تشییع شد

محلات- پیکر مطهر شهید علی اکبر عربی از شهدای مدافع حرم در سوریه، بر دوش مردم محلات تشییع شد و برای برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری به خمین انتقال یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر شهید مدافع حرم، شهید علی اکبر عربی پیش از ظهر یکشنبه با حضور گسترده اقشار مختلف مردم و مسئولان محلات، از چهار راه استقلال این شهر به سمت میدان نماز بر دوش مردم شهید پرور تشییع شد و پس از برگزاری آیین بدرقه برای خاکسپاری به زادگاهش خمین انتقال یافت.

فرمانده سپاه ناحیه محلات در حاشیه این مراسم در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهید علی اکبر عربی، پاسدار سپاه علی ابن ابیطالب قم بود و در عملیات آزادسازی شهرهای شیعه نشین نبل و الزهرای سوریه در درگیری با نیروهای تکفیری و تروریستی به خیل شهدای مدافع حرم پیوست.

مطلبی افزود: شهید علی اکبر عربی پس از برگزاری مراسم تشییع در محلات، تحویل سپاه خمین شد تا در این شهر نیز تشییع و در زادگاهش روستای سرکوبه از توابع خمین به خاک سپرده شود.

شهید علی اکبر عربی متولد سال ۱۳۵۵، متاهل و دارای سه فرزند خردسال است.

گفتنی است شب گذشته نیز مراسم شبی با شهید در گرامیداشت این شهید و سایر شهدای مدافع حرم با حضور اقشار مختلف مردم محلات و خانواده شهدا در مسجد الحسین(ع) شهر محلات برگزار شد.

کد مطلب 3043988

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها