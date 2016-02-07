پیکر شهید مدافع حرم در محلات تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر شهید مدافع حرم، شهید علی اکبر عربی پیش از ظهر یکشنبه با حضور گسترده اقشار مختلف مردم و مسئولان محلات، از چهار راه استقلال این شهر به سمت میدان نماز بر دوش مردم شهید پرور تشییع شد و پس از برگزاری آیین بدرقه برای خاکسپاری به زادگاهش خمین انتقال یافت.

فرمانده سپاه ناحیه محلات در حاشیه این مراسم در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهید علی اکبر عربی، پاسدار سپاه علی ابن ابیطالب قم بود و در عملیات آزادسازی شهرهای شیعه نشین نبل و الزهرای سوریه در درگیری با نیروهای تکفیری و تروریستی به خیل شهدای مدافع حرم پیوست.

مطلبی افزود: شهید علی اکبر عربی پس از برگزاری مراسم تشییع در محلات، تحویل سپاه خمین شد تا در این شهر نیز تشییع و در زادگاهش روستای سرکوبه از توابع خمین به خاک سپرده شود.

شهید علی اکبر عربی متولد سال ۱۳۵۵، متاهل و دارای سه فرزند خردسال است.

گفتنی است شب گذشته نیز مراسم شبی با شهید در گرامیداشت این شهید و سایر شهدای مدافع حرم با حضور اقشار مختلف مردم محلات و خانواده شهدا در مسجد الحسین(ع) شهر محلات برگزار شد.