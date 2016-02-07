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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۰۹

برای بازی با ذوب آهن؛

ترکیب پرسپولیس اعلام شد/ نیمکت نشینی نوراللهی و بازگشت انصاری

ترکیب پرسپولیس اعلام شد/ نیمکت نشینی نوراللهی و بازگشت انصاری

ترکیب پرسپولیس برای دیدار با ذوب آهن در حالی اعلام شد که کاپیتان سرخ پوشان و هافبک جوان این تیم در این بازی نیمکت نشین هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان به مصاف تیم ذوب آهن خواهد رفت. از همین رو ۱۱بازیکن اصلی پرسپولیس برای این مسابقه با نظر برانکو ایوانکویوچ مشخص شدند که این ترکیب به شرح زیر است:

الکساندر لوبانف، محسن بنگر، لوکا ماریچ، رامین رضاییان، محمد انصاری، کمال کامیابی نیا، امید عالیشاه، محسن مسلمان، فرشاد احمدزاده، علی علیپور و مهدی طارمی.

از نکات جالب توجه این ترکیب نیمکت نشینی احمد نوراللهی و رضا نورمحمدی است. به نظر می رسد اعتراض نوراللهی به تعویضش در دیدار با سپاهان باعث نیمکت نشینی او شده است. همچنین محمد انصاری که به علت مصدومیت در بازی برابر سپاهان غایب بود، در این بازی به ترکیب سرخ پوشان بازگشته است.

کد مطلب 3043989

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