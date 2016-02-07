قانون اساسی استمرار انقلاب را بر مبنای تثبیت رهبری نمایان می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد نیکونهاد، پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان، انقلاب اسلامی را سندی تاریخی، حقوقی و سیاسی دانست که به تصویب ملت ایران رسیده است و گفت: قانون اساسی که درباره آن شعارها داده می شود، یک سند بنیادین است و مردم مستقیما به این سند رای داده اند.

وی قانون اساسی را تنها سند سیاسی و قانونی خواند که مردم به صورت مستقیم به آن رای داده اند و افزود: بعد از اینکه قانون اساسی تصویب شد، حضرت امام (ره) پیامی صادر کردند و فرمودند قانون اساسی یکی از ثمرات عظیم انقلاب اسلامی و بلکه بزرگ ترین ثمره انقلاب است.

نیکونهاد در این راستا نخستین ویژگی انقلاب را بر مبنای قانون اساسی، اسلامی بودن آن عنوان کرد و در بخشی دیگر از این گفت وگوی رادیویی اظهار داشت: قانون اساسی می خواست زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت ببخشد و با توجه به اسلامی بودن ماهیت انقلاب، قطعا نمی توانست در مرزهای کشور باقی بماند.

وی ضمن قرائت بخشی از قانون اساسی بر لزوم تداوم انقلاب اسلامی در میان دیگر کشورها و ملل از زبان قانون اساسی تاکید کرد و افزود: پیام انقلاب را باید به همه مستضعفان برسانیم تا خودشان آگاه شوند؛ قانون اساسی نفی کننده هرگونه استبداد فکری و انحصار اقتصادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان است.

نیکونهاد ادامه داد: یکی از ثمرات انقلاب اسلامی حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان است؛ همانند فصلی که در آن قرار داریم که مردم در قالب انتخابات نمایندگان خود را انتخاب می کنند.

وی تصریح کرد: اصل ۳ قانون اساسی وظایف دولت را بازگو می کند؛ ادبیات نفوذ که هم اینک شکل می گیرد، برگرفته از قانون اساسی ماست که تکلیف دولت را اینگونه قرار داده است تا از نفوذ اجانب جلوگیری نمایند.

نیکونهاد تثبیت رهبری در نظام شیعی را بر گرفته از روحیه انقلابی دانست و گفت: قانون اساسی به خوبی استمرار انقلاب را نشان می دهد که بزرگ ترین تبلور آن تثبیت بحث رهبری و ولایت امر است.

وی افزود: اصل دو قانون اساسی پایه های ایمانی را بازگو می کند که بند ۵ آن به امامت اشاره دارد و برای معرفی امامت، آن را به انقلاب اسلام پیوند می زند.

نیکونهاد انقلاب اسلامی را پرده ای از انقلاب رسول الله(ص) عنوان کرد و گفت: به همین دلیل است که در خصوص جایگاه رهبری در نظام اسلامی، واژه رهبر انقلاب اسلامی را مطرح می کنیم. چون رهبری را می خواهیم، تا این انقلاب ادامه پیدا کند.

وی انقلاب اسلامی فارغ از انقلاب فرهنگی را یک شوخی خواند و افزود: اگر بر مبنای انقلاب اسلامی قرار باشد وضعیت معیشت مردم بهبود یابد، اقدامی در جهت فرو کاستن انقلاب است؛ درحالیکه افراد و نهادها و کلیه مناسبات اجتماعی در راستای این انقلاب باید متحول شوند.

نیکونهاد گفت: انقلاب اسلامی بر پایه تنها سندی که مصوب مستقیم ملت ایران است و مردم آن را آزادانه پذیرفته اند، تداوم و اهداف، آرمان ها و ارزش های آن استمرار دارد و در این راستا باید نهادسازی شود.

وی افزود: وقتی صحبت از استمرار می شود، عده ای حرکت های اولیه انقلاب را در ذهن می آورند؛ بلکه منظور استمرار ارزش هایی است که در قانون اساسی مورد تاکید قرار دارد.

در ادامه علی عبدالاحد، مسئول کارگروه های تخصصی معاونت فرهنگی سازمان بسیج اولین جرقه انقلاب اسلامی را ناظر بر سخنرانی آتشین حضرت امام(ره) در خصوص انقلاب سفید امریکا عنوان کرد و گفت: «انقلاب اسلامی و قیام حضرت امام (ره) علیه امپریالیسم بود؛ وقتی انسان در اندیشه غربی محور قرار می گیرد، خود تصمیم گیرنده است و برای ارضای نیازهای خود به انسان های ضعیف تر دست درازی می کند.»

وی با بیان این مطلب، امپراطوری غرب را برآمده از دست درازی آن ها به سرمایه دیگر کشورها دانست و افزود: حضرت امام (ره) در سه بند به بحث مراکز تعلیم و تربیتی و جریان نفوذ در حوزه و دانشگاه تاکید دارند؛ بنابراین اینکه به چه شکل آرمان ها و دغدغه های انقلاب را به نسل بعدی منتقل می کنیم، [بسیار اهمیت دارد].

عبدالاحد خاطرنشان ساخت: گفتمان انقلاب اسلامی مبتنی بر گفتمان توحیدی است و فطرت انسانی در تمام دنیا پذیرش این معنا و مفهوم را میسر می کند.

همچنین حجت الاسلام و المسلمین سیدرضا حسینی، استاد دانشگاه روی خط ارتباطی رادیو گفت وگو حاضر و پاسخ گوی سوالات برنامه شد.

وی در خصوص ابعاد ارزشی انقلاب اسلامی اظهار کرد: جمهوری اسلامی به عنوان اعظمِ مظاهر انقلاب اسلامی است و واژگان آن دارای دو بعد اسلامی بودن و مردمی بودن است.

حجت الاسلام حسینی ادامه داد: «اولین و اساسی ترین بنیاد برای نظام جمهوری اسلامی، اسلامی بودن و بومی بودن است و در جای جای قانون اساسی ما و مقدمه غنی آن به این اصل توجه جدی شده است.»

وی در خصوص بُعد مردمی جمهوری اسلامی گفت: «این بُعد برجسته و ممتاز است که از نظام های غربی دریافت نشده؛ چراکه از متن آموزه های دینی گرفته شده است.»

حجت الاسلام حسینی همه ابعاد اداره جامعه در جمهوری اسلامی را دارای شرط اثرگذاری مستقیم مردم خواند و افزود: «در تحقق نظام مردم سالاری اسلامی که مقام معظم رهبری مکررا آن را تبیین فرمودند، بحث نقش و حضور و اثرگذاری مردم به عنوان یک اصل بسیار مهم و تعیین کننده وجود دارد.»

وی ادامه داد: «مقام معظم رهبری بارها تاکید کردند که اسلامی بودن و مردمی بودن دو چیز نیست؛ همچنین بحث استمرار انقلاب در نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک بعد برجسته و ارزش دائمی تلقی می شود.»

حجت الاسلام حسینی از جمله تهدیدات بزرگ و بنیادین متوجه انقلاب ها را متذکر شد و افزود: «ممکن است عده ای اینگونه تبلیغ کنند که انقلاب تمام شد؛ در زمان نخست وزیری بازرگان نیز وی اشاره داشت که انقلاب تمام شده! و حضرت امام (ره) با ادبیات ویژه خود فرمودند که انقلاب تمام شدنی نیست.»

وی خاطرنشان کرد: «تهدید دیگر این است که انقلاب بماند اما با روش های آرام و خزنده مسیر حرکت آن از راه بایسته خود منحرف شود و تجربه های بشری نشان داده بسیاری انقلاب ها به مرور، مسیر خود را از دست داده اند.»

صوت «گفت وگوی سیاسی» که با اجرای محمدرضا عسگری روانه آنتن شد، از طریق سایت رادیو گفت وگو قابل دریافت است.