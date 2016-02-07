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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۰۱

گزارش آلودگی هوای تهران؛

هوای پایتخت برای افراد حساس ناسالم است

هوای پایتخت برای افراد حساس ناسالم است

مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران شاخص آلودگی هوای امروز تهران را ۱۴۴ و در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس اعلام کرد.

محمد رستگاری معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وضعیت کیفی هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ١١ مورخ ۹۴/١١/۱۸ در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس بوده است.

وی اعلام کرد: در این بازه زمانی شاخص آلاینده منواکسیدکربن پاک (۴۶)، ازن پاک (۲۵)، دی اکسید نیتروژن سالم (۹۲)، دی اکسید گوگرد پاک (۳۴)، ذرات معلق با قطر کمتر از ١٠ میکرون سالم (۸۱) و ذرات معلق با قطر کمتر از ٢/۵ میکرون ناسالم برای گروههای حساس (۱۴۴) بوده است.

رستگاری در پاسخ به این که چرا با وجود آلودگی هوا کمیته اضطرار برای تعطیلی مدارس تشکیل نشده است گفت: بر اساس گزارش هواشناسی از امروز بارندگی خواهیم داشت و فردا هم بارندگی با شدت زیاد خواهد بود. به همین دلیل نیازی به تشکیل جلسه و تعطیلی نبود.

کد مطلب 3043991
مسعود بربر

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