یحیی عیدی بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز عملیات اجرایی پارک ۲۰۰ هکتاری در منطقه پشته حسین آباد خرم آباد اظهار داشت: برای احداث این پارک اراضی که از سوی مردم تصرف شده بود مورد استفاده قرار گرفت.

وی با بیان اینکه این اراضی متعلق به دولت بوده و منابع ملی محسوب می شوند عنوان کرد: این اراضی سالیان سال توسط کشاورزان کاشته می شد که خوشبختانه با پیگیری های شهرداری و مساعدت دادستانی عملیات اجرایی احداث پارک در این اراضی آغاز شد.

شهردار خرم آباد با بیان اینکه بنا است یک پارک بزرگ شهری به مساحت ۲۰۰ هکتار در این منطقه احداث شود گفت: منطقه پشته حسین آباد تا پیش از این متاسفانه حتی یک متر مربع هم فضای سبز نداشت که با احداث این پارک بزرگ منطقه پشته حسین آباد و کل شهر از این فضای سبز برخوردار خواهند شد.

عیدی بیرانوند با بیان اینکه با احداث این پارک سرانه فضای سبز خرم آباد ۲۰۰ درصد افزایش خواهد یافت گفت: هم اکنون سرانه فضای سبز در خرم آباد سه تا ۳.۵ متر مربع است.

وی بیان داشت: امسال ۱۲۰ هکتار کاشت فضای سبز در خرم آباد آغاز شده که با بهره برداری از آن سرانه فضای سبز به هفت متر مربع خواهد رسید.

شهردار خرم آباد یادآور شد: با احداث پارک ۲۰۰ هکتاری در منطقه پشته حسین آباد سرانه فضای سبز خرم آباد از استاندارد کشوری هم بالاتر خواهد رفت.