به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی شامانی معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در نشست رسانه‌ای هجدهمین جشنواره قصه‌گویی که امروز ۱۸ بهمن ماه در مرکز آفرینش‌های هنری برگزار شد، از امضای تفاهمنامه میان کانون و دانشگاه فرهنگیان خبر داد و گفت: قرار است معلمانی که در دانشگاه فرهنگیان مشغول تحصیل هستند، بخشی از دوره کارورزی خود را در کانون پرورش فکری بگذرانند و به فراگیری روش‌های قصه‌گویی بپردازند.

او آموزش کانون پرورش فکری را آموزش غیررسمی دانست و افزود: آموزش‌های ما در کانون پرورش فکری، غیررسمی و غیرمستقیم است؛ به همین خاطر این آموزش‌ها لذت‌بخش هستند و با آموزش رسمی که از طریق مدارس و دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد، فاصله دارند.

معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همچنین بیان کرد: کانون، ظرفیت‌ها و توانایی‌های بسیار دارد. از جمله این قابلیت‌ها، آموزش قصه‌گویی و نمایش خلاق از طریق مربیان این مرکز است به همین خاطر از سال آینده ارتباط و تعامل بیشتری میان کانون و مدرسه برقرار می‌شود و معلمانی که از طریق دانشگاه فرهنگیان آموزش می‌بینند، بخشی از دوره کارورزی خود را در مراکز کانون پشت سر می‌گذرانند و به فراگیری روش‌های قصه‌گویی می‌پردازند.

شامانی افزود: ما نمی‌توانیم همه مدارس شهر تهران را پوشش دهیم. هدف ما نوعی فرهنگ‌سازی است و آموزش قصه‌گویی به تعدادی از معلمان دوره ابتدایی است. شاید که این الگو مورد توجه دیگر معلمان و مدارس دوره ابتدایی هم قرار بگیرد.

وی قصه‌گویی را فرصتی برای گفتگو با یکدیگر دانست و افزود: ما خود قصه‌ایم و قصه‌گویی فرصتی برای گفتگو میان دو نفر حتی دو نسل با یکدیگر است. ما از طریق قصه، تجربه‌های خود را به نسل بعد منتقل می‌کنیم. بنابراین باید به قصه‌گویان این فرصت را بدهیم که آموزه‌های خود را از طریق قصه که غیرمستقیم و تاثیرگذار است، به کودکان منتقل کنند.

هجدهمین جشنواره قصه‌گویی از بیست و هفتم تا سی‌ام بهمن ماه و با حضور ۴۸ قصه‌گوی داخلی و خارجی در تهران برگزار می‌شود.