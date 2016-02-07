رونمایی از زاغ بور در شب محیط زیست جشنواره فیلم فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، شنبه شب و در شب محیط زیست با حضور معصومه ابتکار معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست و حجت الله ایوبی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس سازمان سینمایی کشور، کتایون ریاحی از هنرمندان پیشکسوت و مدیرعامل بنیاد نیکوکاری «کمک» و محمد حیدری دبیر سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر، از پوستر زاغ بور به عنوان یکی از گونه های خوش الحان در خطر انقراض کشورمان مورد حمایت هنرمندان و سینماگران کشور در کاخ مردمی سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر رونمایی شد.

زاغ بور یا زاغ کویری پرنده ای از خانواده کلاغیان است ولی تفاوت های زیادی با دیگر خویشاوندان خود یعنی کلاغ ها و زاغ ها دارد از آن جمله زمینی بودن اوست. داشتن صدای خوش و رنگ نخودی مایل به قهوه ای از دیگر مشخصات این پرنده اندمیک و انحصاری طبیعت ایران است.

ابتکار بر روی پوستر این پرنده در حال انقراض نوشت: به امید محیط زیست و طبیعت سالم، برای همه جهان.

همچنین ایوبی پوستر «زاغ بور» را با جمله «بدان امید که جهان دوباره تنفس کند صدای تازه را» امضا کرد.

معصومه ابتکار در این مراسم گفت: خوشحالم در یکی از شب های جشنواره فیلم به موضوع محیط زیست اشاره و اختصاص داده شده است.

وی گفت: از مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین کتایون ریاحی «مدیرعامل بنیاد کمک» به سبب حمایت ویژه شان از محیط زیست در این جشنواره تشکر می کنم.

معاون رئیس جمهور افزود: پیوند بین هنر و محیط زیست و طبیعت ذاتی بوده و با عشق و باطن ما ایرانیان شدیدا گره خورده است.

رئیس سازمان محیط زیست، اقدام خانم کتایون ریاحی و بنیاد کمک در حمایت از زاغ بور را بسیار ارزشمند توصیف کرد چرا که این پرنده کاملا ایرانی در حال تهدید است.

معاون رئیس جمهور اظهار کرد: دنیای صنعتی و انسان عصر جدید کاری کرده که ظرف ۷۰ سال گذشته بیش از ۵۰ درصد از گونه های حیوانی به ویژه پستانداران منقرض شده اند.

ابتکار ادامه داد: این اقدامات به سبب آز و طمع انسان ها صورت گرفته و زیستگاه های حیات وحش و گونه های مختلف حیوانی از بین رفته است.

رئیس سازمان محیط زیست ادامه داد: زاغ بور نمادی است ذخایر ژنتیکی کشور بوده که متاسفانه به سبب غرور و نادانی از بین رفته است.

معاون رئیس جمهور گفت: خوشبختانه هم اکنون هنر به کمک ما آمده تا با بیان جنبه های علمی این موضوع شهروندان را بیدار و هوشیار کند که چه بلایی بر سر سرزمین و مأمن ما انسان ها آمده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان از نمایشگاه مسابقه تبلیغات سینماى ایران بازدید کرد.