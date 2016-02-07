ساماندهی پژوهشگران حوزوی/ طراحی سامانه جامع پژوهشگران

حجت‌الاسلام والمسلمین جواد رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت شناسایی و ساماندهی پژوهشگران حوزوی اظهار داشت: در حال حاضر پرونده مقدماتی برای حدود ۳ هزار نفر از پژوهشگران حوزوی که حداقل یک کار پژوهش انجام داده‌اند تشکیل شده است که از بین این تعداد، حدود ۴۰۰ نفر پرونده فعال دارند.

وی گفت: نرم‌افزار ویژه‌ای برای ساماندهی پژوهشگران حوزوی طراحی شده که پژوهشگر بتواند اطلاعات خود را در آن به‌روزرسانی کند و رصد فعالیت‌های پژوهشی از طریق معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه نیز امکان پذیر باشد.

هر چند که طبقه‌بندی و ساماندهی پژوهشگران حوزوی زمان‌بر است ولی حجت‌الاسلام رفیعی معتقد است که این کار در معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه در دست اقدام است.

مدیرکل امور پژوهشی حوزه‌های علمیه با اشاره به گستردگی فعالیت پژوهشگران حوزوی در عرصه‌های مختلف علمی و پژوهشی، از رایزنی با حوزه‌های علمیه سراسر کشور برای شناسایی مراکز و پژوهشگران حوزوی خبر داد.

حجت‌الاسلام رفیعی گفت: مکاتبه‌ای با حوزه‌های علمیه سراسر کشور شده که پژوهشگران و مراکز پژوهشی موجود در سطح استان بر اساس فرم اولیه شناسایی شوند تا با تجمیع و ارتباط گیری با آنها، اطلاعات تکمیلی دریافت و در سامانه جامع پژوهشگران طبقه بندی شود.

به گفته وی، این سامانه کمک خوبی برای مسئولان، مراکز و موسسات و پژوشگران است که بدانیم چه تعداد پژوهشگر در چه حوزه‌ای مشغول فعالیت هستند.

وی در مورد زمینه‌ها و راه‌های شناسایی پژوهشگران حوزوی گفت: سعی می‌کنیم پژوهشگران حوزوی را از طریق انتشار مقالات در نشریات علمی، ارسال آثار به همایش کتاب سال حوزه و کتاب سال جمهوری اسلامی، شرکت در جشنواره‌های علمی رسمی و جلسات نظریه پردازی و نقد علمی و... شناسایی کنیم.

حجت‌الاسلام رفیعی تاکید کرد: بخشی از حمایت‌های مادی و معنوی که قرار است از پژوهشگران حوزوی انجام بگیرید از طریق سامانه جامع پژوهشگران ساماندهی می‌شود.