مرحله پایانی لیگ برتر تیراندازی خوزستان برگزار شد

سید سالار محمدنیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرحله سوم و پایانی مسابقات لیگ برتر تیراندازی مردان و زنان خوزستان بهمدت دو روز در سالن تیراندازی قدس اهواز برگزار شد.
وی افزود: در رشته تفنگ انفرادی بخش مردان سعید رحمتی، مرصاد داودی و علی مهدیپور هر سه از تیم حفاری بهترتیب مقام اول تا سوم را کسب کردند.
رئیس هیئت تیراندازی خوزستان تصریح کرد: در رشته تپانچه انفرادی بخش مردان، وحید گلخندان از تیم حفاری، سید فرهاد فخرایی از تیم دزفول، شاهرخ حسنپور از تیم حفاری بهترتیب مقام نخست تا سوم را کسب کردند.
وی ادامه داد: در رشته تفنگ تیمی به ترتیب تیمهای حفاری، شهید اولاد آبادان و دزفول «الف» مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.
محمدنیا بیان کرد: در رشته تپانچه تیمی نیز تیمهای حفاری، شهید اولاد آبادان و نفت آبادان بهترتیب مقامهای اول تا سوم این مسابقات را به خود اختصاص دادند.
رئیس هیئت تیراندازی خوزستان گفت: در مجموع تیمی بخش مردان نیز به ترتیب تیمهای حفاری، شهید اولاد آبادان و دزفول «الف» مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.
وی عنوان کرد: در رشته تفنگ انفرادی بخش بانوان فروغ هدایت، اعظم عیسوند و زهرا جمشیدی هر سه از دزفول مقامهای اول تا سوم را بهخود اختصاص دادند.
محمدنیا یادآور شد: در رشته تپانچه انفرادی بخش بانوان به ترتیب عاطفه شهبازی از آبادان، صفا مرعشی از اهواز و مریم خواجوی از نفت آبادان مقام اول تا سوم را کسب کردند.
رئیس هیئت تیراندازی خوزستان ادامه داد: در بخش تیمی تفنگ بانوان نیز تیمهای تفنگ تیمی دزفول الف، حفاری الف و نفت آبادان به ترتیب اول تا سوم شدند.
وی عنوان کرد: در بخش تپانچه تیمی بانوان تیم های نفت آبادان، آبادان و قدس اهواز به ترتیب مقام اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.
محمد نیا اظهار کرد: در مجموع تیمی بانوان نیز به ترتیب تیم های نفت آبادان، دزفول الف و حفاری الف مقام های اول تا سوم را کسب کردند.
رئیس هیئت تیراندازی خوزستان خبر داد: نتایج نهایی و مجموع هر سه مرحله فردا اعلام می شود.
نظر شما