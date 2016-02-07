توضیحات وزیر ارتباطات در مورد بازداشت یکی از مدیران شرکت زیرساخت

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه افتتاح پروژه های شرکت ارتباطات زیرساخت در دهه فجر ۹۴ در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص بازداشت یکی از مدیران شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: قراردادی قبل از این دولت منعقد شده بود و مدیری که بازداشت شده است نیز از دولت قبل در شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب شده بود.

وی افزود: ما اخباری را بعدها در این زمینه شنیدیم و با بررسی های انجام شده متوجه ابهام در این زمینه شدیم. بر این اساس ایشان را عزل کردیم. البته من هیچ خبری ندارم که این اتهام درست است یا خیر، اما این را به جرأت می توانم بگویم که این دولت از روز اول در تمامی کارها شفاف عمل کرده و با فساد مخالف است.

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه در زمینه اتهام وارد شده قضاوت نمی کنیم، تصریح کرد: اما به محض شنیدن حرف و حدیث در مورد قرارداد انجام شده و اتفاقاتی که در این زمینه افتاده است، جای مدیر را عوض کردیم.

واعظی با تاکید بر اینکه هیچ اتفاقی در این زمینه در این دولت نیفتاده و هم مدیر و هم قرارداد منعقد شده مربوط به دولت قبلی بوده است، گفت: با این وجود گروهی را مسئول بررسی این موضوع کرده ام و با وجود اینکه قیمت قرارداد مبلغ بالایی بوده است، به طور قطع قوه قضائیه بررسی های مناسبی را انجام خواهد داد. به جرأت می توانم بگویم همه مدیران وزارت ارتباطات افرادی درستکار هستند.

تصمیم دولت برای کاهش تعرفه پهنای باند و قیمت اینترنت

وزیر ارتباطات در مورد وضعیت فعلی قیمت پهنای باند بین الملل و اینترنت کاربران خاطرنشان کرد: موضوع قیمت همیشه مورد توجه من بوده و معتقدم که سهم اینترنت در سبد خانوار حتی با توجه به افزایش پهنای باند باید رقم ثابتی باشد. به همین دلیل به دنبال این هستیم که مانند سال گذشته که تعرفه پهنای باند ثابت ۲۵ درصد و پهنای باند تلفن همراه به یک دهم کاهش پیدا کرد، برای سال آینده نیز این موضوع را در دستور کار قرار دهیم.

وی ادامه داد: هم اکنون در حال بررسی این موضوع هستیم که نتیجه آن تا پایان سال اعلام می شود و از سال آینده قصد داریم در یک مرحله تعرفه پهنای باند بین الملل را کاهش داده تا اینترنت با قیمت پایین تری به دست مصرف کننده برسد.

نیازمند چند دیتاسنتر ملی هستیم

واعظی در پاسخ به سوالی مبنی بر موافقت با راه اندازی دیتاسنتر از سوی شرکت هوآوی چین در ایران، با توجه به آنکه هم اکنون دیتاسنترهای بومی در کشور ایجاد شده است، گفت: ما با درخواست هوآوی موافقت کردیم و این به معنای آن نیست که قراردادی در این زمینه امضا کرده باشیم، اما باید توجه داشت که ایجاد دیتاسنتر در کشور مانند کارخانه محصولات مختلف می ماند و هر چه تعدادش بیشتر شود به نفع همه خواهد بود.

وزیر ارتباطات اضافه کرد: در گذشته دیتاسنترها توسط دولت راه اندازی می شد، اما هم اکنون آمادگی داریم تا بخش خصوصی وارد این کسب و کار شده و از نظر تسهیلات و پهنای باند نیز این بخش را حمایت می کنیم.

وی گفت: در کشور نیازمند چند دیتاسنتر ملی هستیم تا به عنوان بانک اطلاعات ملی تمامی اطلاعات مردم را در فضایی امن و به دور از دسترسی نگه داری کنند.

اپراتورها موافق توقف طرح مکالمات نامحدود

واعظی در مورد دستور توقف برای طرح های تشویقی اپراتورهای موبایل از جمله طرح مکالمات نامحدود اظهار کرد: اپراتورهای موبایل در شرایط رقابتی طرح مکالمات نامحدود را اجرایی کردند و با توجه به اینکه فکر نمی کردند به این نسبت، استقبال صورت گیرد شبکه‌شان با مشکلات متعددی مواجه شد و در آن مقطع شاهد اختلالات و قطعی های زیادی بودیم.

وی ادامه داد: بر این اساس با بررسی های صورت گرفته از سوی رگولاتوری به این نتیجه رسیدیم که نباید اپراتورها به بهانه رقابت، کیفیت خدمات را کاهش دهند. این موضوع را با اپراتورها مطرح کردیم و آنها نیز از توقف این طرح استقبال کردند. البته ما راضی به کاهش قیمت خدمات از سوی اپراتورها هستیم، اما باید به گونه ای عمل شود که کیفیت ارائه خدمات افت نکند.

واکنش واعظی به بازپس گیری شبکه سیم مسی از مخابرات

وزیر ارتباطات در مورد یکی از بندهای لایحه برنامه ششم توسعه که این وزارتخانه را مکلف به بازپس گیری شبکه سیم مسی از شرکت خصوصی سازی شده مخابرات کرده است، گفت: در تمام کشورها زمانی که مجموعه ای در انتظار دولت است و می خواهند آن را با هدف ایجاد رقابت خصوصی کنند، طوری عمل می کنند که شرایط رقابتی ایجاد شده و انحصار از بین برود، اما متاسفانه در زمان واگذاری شرکت مخابرات ایران به نظر می رسد به دلیل عجله و عدم آگاهی این اتفاق نیفتاد و انحصار دولتی به یک انحصار غیردولتی تبدیل شده است.

واعظی اضافه کرد: متاسفانه در واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی به اشتباه شبکه سیم مسی که متعلق به همه است را فروختند. این در حالی است که هیچ کس نمی تواند آن چیزی که در زیر زمین وجود دارد را بفروشد. هم اکنون با مشکلی که مواجه هستیم این است که سایر شرکت های اینترنتی که می خواهند از شبکه سیم مسی استفاده کنند به دلیل انحصار مخابرات مجبورا مجددا خیابان ها را بکنند و سیم مسی بکارند.

وی با بیان اینکه در دو سال گذشته به رغم تمامی صحبت هایی که صورت گرفت متاسفانه مخابرات این شرکت ها را رقیب خود می داند، اظهار کرد: این شرکت امکان استفاده را به این شرکت ها نداده است که امیدواریم این تفکر تغییر کند.

وزیر ارتباطات در مورد بازپس‌گیری این شبکه از مخابرات به لحاظ قانونی گفت: اینکه این موضوع، قانونی است یا خیر را مراجع قانونی باید اعلام کنند.

کاربران اینترنت حرفه ای تر شده اند

واعظی در پاسخ به سوال مهر در مورد عدم کیفیت مناسب شبکه اینترنت و نارضایتی کاربران از سرعت گفت: تصمیم دولت افزایش ظرفیت شبکه اینترنت است و تمامی این افزایش ظرفیت را در اختیار بخش خصوصی و اپراتورها برای ارائه خدمات گذاشته ایم. از این جا به بعد باید موضوع ارائه خدمات از سوی رگولاتوری نظارت شود.

وی با اشاره به اینکه در سال های گذشته علاوه بر آنکه پهنای باند اینترنت به اندازه کافی موجود نبود برخی شرکت ها نیز به جای ضریب اشتراک یک به هشت، پهنای باند را به ۳۰ کاربر در آنِ واحد ارائه می کردند که این تخلف باعث بروز مشکلاتی شده بود، اما با توجه به اینکه هم اکنون هر ۳ ماه یکبار نظارت کامل برای این خدمات صورت می گیرد، عملکرد اپراتورهای ارتباطی بهتر شده است.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه هم اکنون شاهد هستیم که کیفیت شبکه اینترنت روی موبایل به مراتب بهتر است، خاطرنشان کرد: به نظر می رسد کاربران نیز حرفه ای تر شده اند و باید تلاش کنند تا کیفیت بهتر را از اپراتورهای ارتباطی درخواست کنند که ما نیز در این زمینه در حال نظارت هستیم.

واعظی با اشاره به افزایش ظرفیت شبکه انتقال کشور از ۸۰۰ گیگابیت به ۳ هزار و ۳۰۰ گیگابیت در پروژه فجر که امروز رونمایی شد، گفت: در همین حال شبکه پهنای باند داخلی را از یک هزار و ۶۰۰ گیگابیت به ۴ هزار گیگابیت افزایش داده ایم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: برای این پروژه به غیر از آنچه که قبلا هزینه شده است، ۲۵۰ میلیارد تومان صرف هزینه تجهیزات شده است که یک تحول در ظرفیت پهنای باند اینترنت داخل کشور، خارج کشور و ظرفیت ترانزیت ارتباطی ایجاد می شود.