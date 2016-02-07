  1. استانها
  2. کردستان
۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۳۱

جانشین فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان در اموربسیج:

ارسال ۵۹۲ اثربه جشنواره شعرآیینی غرب کشور/۱۳ نفر برگزیده شدند

ارسال ۵۹۲ اثربه جشنواره شعرآیینی غرب کشور/۱۳ نفر برگزیده شدند

سنندج- جانشین فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان در اموربسیج از ارسال ۵۹۲ اثر به جشنواره شعرآیینی غرب کشور درکردستان خبرداد و گفت:با رای هیات داوران ۱۳ نفر دراین جشنواره برگزیده شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان بهزادی امروز یکشنبه در نشستی با خبرنگاران رسانه های گروهی استان که با موضوع اختتامیه اولین جشنواره شعرآیینی غرب کشور در کردستان برگزار شد، گفت: این جشنواره با حضور شاعرانی از استان های کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه و ایلام بیستم بهمن ماه امسال در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار می شود.

وی عنوان کرد: از ابتدای اعلام فراخوان برگزاری این جشنواره تا پایان مهلت تعیین شده، ۵۹۲ اثر به دبیرخانه این جشنواره در کردستان ارسال شد.

وی ادامه داد: از بین آثار مذکور ۱۰۰ اثر انتخاب شده است که در قالب کتابی در راستای منبع تغذیه فکری برای مداحان و مولودی خوانان منتشر شود.

جانشین فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان در امور بسیج بیان کرد: مولودی خوانان، مداحان و مدیحه سرایان برای مدح بزرگان دین مبین اسلام با کمبود منبع شعر مواجه‌اند و این جشنواره در راستای رفع این کمبود برگزار شده است.

بهزادی عنوان کرد: این جشنواره  به همت سازمان بسیج مداحان کردستان وبا همکاری دستگاه های فرهنگی استان هم چون ادارات کل تبلیغات اسلامی، ارشاد اسلامی وحوزه هنری استان برگزار می شود.

وی اظهارداشت: از سوی داوران ۱۳ نفر در دو گروه سنی زیر ۲۵ سال و بالای ۲۵ سال برگزیده شدند که درآیین اختتامیه این جشنواره با اهدای لوح تقدیر، تندیس جشنواره و هدایای نقدی نفیسی از آنها تجلیل به عمل می آید.

مسئول بسیج مداحان استان کردستان هم در این نشست گفت: ۷۰.۷۷ درصد آثار ارسال شده به دبیرخانه این جشنواره از سوی شاعران برادر و ۲۹.۲۳ درصد هم توسط شاعران خواهر ارسال شده است.

فرامرزی بیان کرد: از کل ۵۹۲ اثر ارسال شده، ۳۷۲ اثر مربوط به استان کردستان، ۱۰۹ اثر مربوط به استان کرمانشاه، ۶۹ اثر آذربایجان غربی و ۴۲ اثر هم مربوط به استان ایلام است.

وی به جوان ترین و مسن ترین شرکت کننده در این جشنواره هم اشاره کرد و اظهارداشت: کامیار ابراهیمی ۱۱ ساله از سنندج جوان ترین و حبیب الله رنجبر ۸۶ ساله از دهگلان مسن ترین شرکت کننده در این جشنواره هستند.

وی بیان کرد: بهروز خیریه، امجد ویسی و طاهره تختی از شاعران برجسته استان که داوری در جشنواره های مختلف ملی و حتی بین المللی را در کارنامه فعالیت خود دارند، داوری آثار این جشنواره را برعهده داشتند.

کد مطلب 3044007

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها