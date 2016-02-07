پرداخت ۱۳۵ ميليارد ریال شهريه به دانشجويان كميته امداد تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن وليئي یکی از خدمات مهم و موثر کمیته امداد امام خمینی(ره) به مددجویان را خدمات فرهنگی، آموزشی عنوان کرد و افزود: در حال حاضر سه هزار و ۵۷۷ دانشجو مورد حمايت کمیته امداد استان قرار دارند که سه هزارو ۵۳۰ نفر آنها دانشجوی علوم مختلف و ۴۷ تن نیز طلبه علوم دینی هستند.

وی با اشاره به اينكه سه هزارو ۵۷۷ نفر دانشجویی که مورد حمايت کمیته امداد استان تهران هستند، گفت : از اين تعداد يك هزار و ۱۹۲ نفر در دانشگاه‌های آزاد و ۵۲۳ نفر در دانشگاه‌های پیام نور و همچنین ۶۳۵ نفر نیز در دانشگاه‌های علمی کاربردی و غیرانتفاعی مشغول تحصیل هستند.

مديركل كميته امداد استان تهران با بيان اينكه این دانشجویان علاوه بر دریافت کمک هزینه تحصیلی ،شهریه نیز دریافت می‌کنند،تاکید کرد: تمامی دانشجویان مورد حمايت کمیته امداد، کمک هزینه تحصیلی دریافت نمی‌کنند بلکه تنها بخشی از آنها مشمول دریافت این وجوه هستند که بیشترشان از میان دانشجویان فنی حرفه‌ای انتخاب شده‌اند.

وي تصريح كرد: براي پرداخت شهريه دانشجويان رشته‌هاي مصوبي را داريم كه عمدتاً در دانشگاه فني و حرفه‌اي و علمي و كاربردي موجود است كه بخشي از شهريه دانشجوياني كه در اين رشته‌ها تحصيل مي‌كنند را پرداخت خواهيم كرد.

وليئي تاکید کرد: کمیته امداد استان تهران شهریه ترم اول را به طور کامل پرداخت می‌کند؛ گفت: تا پايان دي ماه امسال مبلغ ۱۳۵ ميليارد و ۷۸۱ ميليون و ۵۰۰ هزار ريال شهريه دانشجويان مورد حمايت اين نهاد پرداخت شده است.

وي ادامه داد: ۸۴۹ نفر از دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد نیز در دانشگاه‌های دولتی و سراسری تحصیل می‌کنند که به آنها نیز کمک هزینه‌ای حداقل دو ميليون ريال و حداکثر ۱۱ ميليون ريال پرداخت می‌شود.

مديركل كميته امداد استان تهران درخصوص خدمات غيرنقدي کمیته امداد به دانشجویان مورد حمايت تصریح کرد: کمیته امداد همچنین به برگزاری نشست‌های فرهنگی ویژه دانشجویان با محورهای مختلف نیز اقدام می‌کند كه بدين منظور نشست هايي با محوريت سبك زندگي، ازدواج، خانواده و ساير موارد از ابتداي امسال براي آنان برگزار شده است.