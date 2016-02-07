اعطای نشان درجه يك لياقت به ظریف، دهقان و صالحی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئيس جمهور فردا دوشنبه ۱۹ بهمن از محمد جواد ظريف وزير امورخارجه، علي اكبر صالحی رئيس سازمان انرژی اتمی و حسين دهقان وزير دفاع تقدير می كند.

قرار است طی مراسمی که فردا در سالن اجلاس سران برگزار می شود از سوی روحانی نشان درجه يك لياقت به اين سه نفر اعطا شود.

به گزارش مهر، پیش از این رئیس جمهور در «همایش اجرای برجام؛ فصلی نو در اقتصاد ایران» با تمجید از ظریف، صالحی و دهقان گفت: در مسیر راه خداوند یاری کرد و برادری را در کنار ظریف قرار دارد که از لحاظ فنی بسیار مقتدر بود و ایشان دکتر علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی است، همان مردی که در خانه ملت عقده گشود و سخن ها گفت که از لحاظ فنی بسیار کمک کرد که اگر کمک و تلاش او نبود علاوه بر جایگاه ایشان که معاون رییس جمهوری از لحاظ دانش هسته ای هم یکی از سرآمدهای کشور است و شاید هم در رشته خود بهترین باشد.

روحانی ادامه داد: در مسیر راه رسیدیم به جایی که یار سومی لازم بود و این بار آقای دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پا به میدان گذاشت که در پرونده پی ام دی تلاش این سه بزرگوار بود که به نقطه ای رسیدیم که شورای حکام بعد از ۱۲ سال پرونده هسته ای ایران را مختومه اعلام کرد و بست.