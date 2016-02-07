پنج گروه دانشجویی علوم پزشکی آثار موسیقی خود را ارائه کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، این گروه های موسیقی در اولین روز برگزاری جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، آثار خود را در حضور سالار عقیلی، داور تخصصی رشته موسیقی جشنواره، در سالن همایش‌های حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی اجرا کردند.

رقابت بین گروه‌های موسیقی جشنواره فرهنگی با اجرای گروه شش نفره موسیقی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه آغاز شد. این گروه با ترکیب احمد لکی، بهرنگ دستگره، سعید بهرامی والا، شهرام امیری، عدنان عمیدی و مسعود یعقوبی دو قطعه موسیقی در دستگاه شور و ماهور اجرا کردند.

در ادامه برنامه گروه موسیقی چهار نفره دانشگاه علوم پشکی همدان با ترکیب سعید صمیمی، فرشید محمدی، محمدرضا خوش طریق و مهرداد امیرآبادی به روی سن رفت و با استفاده از سه تار، سنتور و تنبک دو قطعه موسیقی در دستگاه نوا و تصنیف اجرا کرد.

سپس دانشگاه همدان گروه موسیقی هفت نفره و دانشگاه علوم پزشکی سبزوار دو قطعه موسیقی را در دستگاه شور و افشاری به همره تصنیف اجرا کرد. این گروه را که احسان محبی، حمید رود سرابی، احمد ساعدی، علی مهدوی امین، محمد دانا، مرتضی ارس نژاد و نوید فاضل همراهی می‌کردند از سازهای سنتی دو تار، سه تار، سنتور، ویالون و دف برای اجرا استفاده کردند.

گروه خورشید از دانشگاه علوم پزشکی شیراز چهارمین اجرای موسیقی جشنواره را به روی سن برد تا با گروه سه نفره، میلاد بهاری، حمید رضا افشاری و علی فیجانی اثر موسیقی خود را با استفاده از سازهای تنبک، سه‌تار و دف برای حاضران اجرا کند.

آخرین گروه در روز اول جشنواره گروه دلنوازان از دانشگاه علوم پزشکی اراک با ترکیب اردلان امیری، بابک رضائی و هومن محمدطالبی بود که با استفاده از عود، سه‌تار و تنبک اثر موسیقی خود را اجرا کرد.