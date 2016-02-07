به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه دائمی آثار هنری با عنوان ابداعي «نگار مکتب خانه» (schoollery) ویژه دانش آموزان تهرانی که چندی پیش به همت کتابشهر ایران افتتاح شده است، همزمان با جشنواره بین اللمللی تجسمی فجر با تشکیل کمپین گالری گردی از شهروندان و دانش آموزان تهرانی دعوت کرده است تا به این کمپین بپیوندند.

در پی این فراخوان، تاکنون دانش آموزان تهرانی مدرسه پیام آزادی، مدرسه حضرت رقیه (س)، دبستان حامی، قاریان مسابقات قرآن دارالقرآن امام علی (ع) و یک توریست فرانسوی، خانواده تاکسیرانان تهران ضمن حضور در نمایشگاه نگار مکتب خانه به کمپین گالری گردی کتابشهر پیوستند.

عصر دیروز ۱۷ بهمن ماه نیز بیش از صد طلاب ایرانی و غیر ایرانی جامعه الزهرا (س) از این نمایشگاه بازدید کردند.

به گفته زهره نجف زاده مسئول امور فرهنگی خوابگاه حوزه علمیه جامعه الزهرا بیش از ۴۰ طلاب از کشورهای پاکستان، هندوستان، عربستان، امارات، سوئد، ترکیه، آفریقای جنوبی و تانزانیا در گالریگردی نگار مکتب خانه حضور داشتند.

وی همچنین با اشاره به برنامه های هنری جامعه الزهرا (س) گفت: ما واحد هنری در میان دروس طلاب در نظر گرفته ایم و علاوه بر آن برنامه هایی از قبیل جشنواره های هنری تدارک دیده ایم که هدف از آنها شناسایی طلاب هنرمند مستعد و تشویق آنان به خلق آثار هنری است، حضورمان در نمایشگاه نگار مکتب خانه نیز آشنایی طلاب هنرمند با آثار فاخر هنری کشور است.

مریم رضوی طلبه انگلستانی در این بازدید با بیان اینکه آثار هنری «نگارمکتب خانه» تجلی باورهای عمیق دینی هنرمندان ایرانی است، اظهار کرد: پدرم که یک طلبه است، اصرار می کرد برای فرا گرفتن دروس حوزوی به ایران بیایم اما پیش از حضورم در ایران پی به مقصود واقعی او نبردم و تنها با اصرار ایشان آمدم، چرا که فضای انگلستان به گونه ای است که دین برای شهروندان این کشور به ویژه جوانان امری ناشناخته و مهجور است اما زمانیکه فضای دینی ایران را درک کردم، پی به مقصود واقعی پدر بردم و امروز نیز در این آثار هنری نشانه های معنویت و باورهای دینی ایرانیان را به خوبی می بینم.

به گفته حامد شفیق مدیرعامل کتابشهر ایران در نمایشگاه دائمی هنرهای تجسمی «نگار مکتب خانه» بیش از ۱۱۰ اثر از ۲۴ هنرمند مشهور و صاحب نام کشور همچون نصرالله افجه ای، جلیل رسولی، محمدعلی ترقی جاه، احمد وثوق احمدی، هادی روشن ضمیر، ابوالفضل خزاعی، میثم سلطانی، علیرضا محبی، حمیدغبرانژاد، محمد جواد زاده، محمود زنده رودی، شمس الدین غازی، عطاالله ذی نوري، احمد محمدپور، محسن کرمی، پرویز کلانتری و محمد سعید نقاشیان به نمایش در آمده است و قرار است هر ماه آثار هنری جدیدی جایگزین تابلوهای قبلی شوند.

وی ضمن دعوت از همه مدارس تهران برای حضور در این گالری افزود: «نگار مکتب خانه»، مدرسه تجسمی است و هدف آن آشتی میان مردم و آثار هنری است و ما این آشنایی را از دوران مدرسه شروع کردیم برای همین علاوه بر نمایش آثار هنری، ورکشاپ های نقاشی، نقاشیخط و خوشنویسی با حضور استادان طراز اول کشور برگزار می کنیم تا دانش آموزان با اجرای زنده آثار هنری آشنا شوند.

کتابشهر ایران بیش از هزار اثر نفیس هنری از هنرمندان مختلف کشور خریداری کرده که هر یک از این آثار نماینده شاخصی از تکنیک ها، سبک ها، رنگ ها و خطوط مختلف ایرانی اسلامی در سه حوزه نقاشی، خوشنویسی و نقاشیخط هستند که بخشی از آنها تداعی کننده سبک ها و تکنیک ها، خط ها و رنگ های فراموش شده ایرانی است.

نمایشگاه «نگار مکتب خانه» همه هفته شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ تا ۱۸ به نشانی میدان بهارستان نرسیده به چهار راه سرچشمه، انتهای کوچه شهید صیرفی پور، مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی پذیرای علاقمندان و دانش آموزان است