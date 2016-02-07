رشد ۳.۸درصدی مراجعه به مراکز پزشکی قانونی در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، کامروز امینی پیش از ظهر یک شنبه به خبرنگاران گفت: ۲۲ هزار و ۴۸۷ نفر در ۱۰ماه سالجاري به مراكز پزشكي قانوني استان مراجعه كرده اند.

وی بیان کرد: از اين تعداد ۲۰هزار و ۷۷۰ نفر برای انجام معاينات باليني، شامل معاينات عمومي اعم از مصدومین تصادفات، نزاع، سلاح سرد و گرم، گواهی تعیین سن و غيره و معاينات اختصاصي شامل معاينات خاص زنان و مردان بوده است.

امینی اظهار کرد: همچنين ۳۷۳ مورد جواز دفن در مراكز پزشكي قانوني استان صادر شده است.

وی عنوان کرد: آمار مراجعه به واحد كميسيون و آزمايشگاه نيز به ترتيب ۱۸۳پرونده و يكهزار و ۶۱ نفر بوده است.

امینی گفت: بیشترین مراجعات به مراکز پزشکی قانونی در ماههاي مرداد، شهريور و خرداد بوده است.

وی افزود: واحدهاي انجام خدمات کارشناسی در پزشكي قانوني شامل چهار واحد معاينات باليني، سالن تشريح، كميسيون و آزمايشگاه هستند.