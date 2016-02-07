پیگیری برای ثبت جهانی دریاچه «گهر» لرستان در کنوانسیون رامسر

مهرداد فتحی بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بخش مهمی از تالابهای شهرستان پلدختر در اختیار منابع طبیعی قرار دارند اظهار داشت: اگر بتوانیم مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست را به عنوان منطقه حفاظت شده بگیریم به طور قطع اراضی که دراین محدوده بوده به تملک محیط زیست در خواهد آمد و بر اساس قانون مدیریت و حفاظت آنها به عهده محیط زیست شهرستان پلدختر خواهد بود.

وی بیان داشت: هم اکنون پرونده این تالابها که دارای مساحتی بالغ بر ۱۸ هزار و ۱۵۰ هکتار بوده در شورای عالی حفاظت محیط زیست از سوی محیط زیست لرستان مطرح شده و در حال بررسی است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست لرستان در پاسخ به این سوال که مشارکت مردم در برنامه های حفاظتی تالاب ها چگونه است و در این زمینه چه برنامه هایی در دستور کار است گفت: مردم در حوزه محیط زیست و تالاب ها می توانند نقش اصلی را ایفا کنند.

وی ادامه داد: جوامع محلی در اطراف تالاب ها هم می توانند در همجواری با آنها منافع زیادی ببرند و هم این که می توانند باعث خسارات جبران ناپذیری به تالاب ها شوند.

فتحی بیرانوند با بیان اینکه اصلی ترین موضوع آموزش جوامع محلی اطراف تالاب ها است، افزود: خود مردم به عنوان همیاران محیط زیست در راستای حفظ و نگهداری اکوسیستم های با ارزش می توانند کمک کنند تا اداره کل محیط زیست بتواند تالاب های استان احیا کند.

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که آیا تالاب های لرستان ثبت جهانی شده اند و در این زمینه چه برنامه ای در دستور کار دارید، گفت: متاسفانه اداره کل محیط زیست لرستان تا کنون نتوانسته تالابی را به ثبت جهانی برساند.

مدیر کل محیط زیست لرستان افزود: با این وجود محیط زیست لرستان در آینده برنامه دارد که دریاچه گهر را به عنوان نخستین دریاچه کم نظیر در کنوانسیون رامسر به ثبت جهانی برساند.

فتحی بیرانوند در پاسخ به این سوال که کمبود نیرو و وسایل نقلیه از مشکلات محیط زیست شهرستان پلدختر بوده و در این رابطه چه برنامه ای دارید گفت: این مشکل یک امر کلی در سراسر کشور بوده چرا که زیرساخت های محیط زیستی در سال های گذشته خوب دیده نشده است.

وی افزود: این موضوع نه تنها در شهرستان پلدختر، بلکه در تمام شهرستان های استان و کل کشور مدیریت محیط زیست را با چالش مواجه کرده و مشهود است.

مدیر کل محیط زیست لرستان افزود: با تلاش رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور این موضوع پیگیری شده و تلاش برای بهبود وضعیت اعتبارات محیط زیست در سطح ملی در حال انجام بوده که امیدواریم این موضوع در سال های آینده حل شود.