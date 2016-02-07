به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حملات تلافی جویانه ارتش و نیروهای مردمی یمن به مواضع سعودی ها در شهرهای مرزی همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه حملات ارتش و نیروهای مردمی یمن، چند خمپاره به مواضع سعودی ها در شهر مرزی «ظهران» اصابت کرد.

به دنبال این حمله یک نظامی سعودی کشته و شماری دیگر زخمی شدند.

از سوی دیگر، ارتش و نیروهای مردمی یمن یک خودروی حامل نظامیان سعودی در شهر ظهران را هدف قرار دادند.

این تحولات در حالی است که جنگنده های رژیم سعودی همچنان به حملات بی وقفه خود به مردم بی دفاع یمن ادامه می دهند.

گفتنی است، وزارت بهداشت یمن پیشتر با صدور بیانیه ای اعلام کرده بود که تجاوز حدود یک ساله رژیم سعودی به نقاط مختلف یمن حدود هفت هزار شهید برجای گذاشته است.